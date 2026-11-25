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डीजल से बिजली की रफ्तार: मेरठ की सड़कों पर दौड़ रहीं 45 ई-बसें, बचत के बावजूद हर रूट पर घाटा

मेरठ में घाटे में चल रही ई-बस सेवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमी यूपी के प्रमुख शहर मेरठ में प्रदूषण कम करने और नगरवासियों को किफायती एसी सफर देने के उद्देश्य से ई-बस सेवा (E-Bus Service) शुरू की गई है. ये सेवा पर्यावरण के मोर्चे पर तो सफल हो रही है लेकिन आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रही है. डीजल के मुकाबले बैटरी से चलने वाली इन बसों का ईंधन खर्च करीब 60 फीसदी तक कम हो गया है, बावजूद इसके परिचालन मुनाफे की पटरी पर नहीं लौट पा रहा है. इसी की पड़ताल करते पढ़िये ये खास रिपोर्ट.

कम किराये में एसी सफर