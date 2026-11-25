डीजल से बिजली की रफ्तार: मेरठ की सड़कों पर दौड़ रहीं 45 ई-बसें, बचत के बावजूद हर रूट पर घाटा
हर बोर्ड बैठक में एमडी और आरएम को घाटा कम करने के निर्देश तो मिलते हैं, लेकिन नतीजा सिफर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:35 PM IST
मेरठ: पश्चिमी यूपी के प्रमुख शहर मेरठ में प्रदूषण कम करने और नगरवासियों को किफायती एसी सफर देने के उद्देश्य से ई-बस सेवा (E-Bus Service) शुरू की गई है. ये सेवा पर्यावरण के मोर्चे पर तो सफल हो रही है लेकिन आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रही है. डीजल के मुकाबले बैटरी से चलने वाली इन बसों का ईंधन खर्च करीब 60 फीसदी तक कम हो गया है, बावजूद इसके परिचालन मुनाफे की पटरी पर नहीं लौट पा रहा है. इसी की पड़ताल करते पढ़िये ये खास रिपोर्ट.
कम किराये में एसी सफर
ई-बस डिपो मेरठ में 51 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा संचालित हो रहा है, जिनमें से रोजाना औसतन 42 से 45 बसें रोजाना सड़कों पर उतरती है. बांकी बसें मेंटेनेंस के लिए डिपो में खड़ी रहती है. शहरवासियों को कम किराये में वातानुकूलित सफर देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में आगे भी बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है. लेकिन कम यात्री लोड और अनुबंध शर्तों के कारण अभी घाटा ही हो रहा है. जो प्रबंधन के लिए अभी चिंता का सबब बना हुआ है.
सभी रूट पर हो रहा घाटा
डिपो के ऑपरेशन मैनेजर दुष्यंत सिरोही के मुताबिक, डिपो में उपलब्ध सभी इलेक्ट्रिक बसें निगम की हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालित हैं. इनका ठेका ग्रीन सेल / वीएसके कंपनी के पास है और बसों के रखरखाव व मरम्मत की जिम्मेदारी भी संबंधित कंपनी की है. सिरोही ने चौंकाने वाला तथ्य बताते हुआ कहा कि ईंधन खर्च कम होने के बावजूद संचालन के लगभग सभी रूट फिलहाल घाटे में चल रहे हैं.फर्क सिर्फ इतना है कि किसी रूट पर घाटा ज्यादा है तो किसी पर कम.
10 से 16 लाख के बीच महीने का बिल
इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए बिजली विभाग की ओर से अलग व्यवस्था की गई है.बिजली विभाग के जेई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि ईवी चार्जिंग के लिए 3100 केवीए लोड स्वीकृत है. जेई के अनुसार उनके स्तर से केवल ट्रांसमिशन सप्लाई दी जाती है, जबकि बिलिंग का कार्य डिस्ट्रीब्यूशन साइड देखता है. 45 से 50 बसों की दैनिक चार्जिंग में रोजाना औसतन 4,500 से 6,500 यूनिट (मासिक 1.35 लाख से 1.95 लाख यूनिट) बिजली खपत होती है. इस हिसाब से डिपो का अनुमानित मासिक बिजली बिल करीब ₹10.40 लाख से ₹16.50 लाख के बीच बैठता है.
70 हजार की बचत
रोडवेज की साधारण डीजल बसों के मुकाबले मेरठ की इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन काफी किफायती साबित हो रहा है. एक इलेक्ट्रिक बस हर महीने केवल ईंधन के खर्च में ही 70 हजार रुपये से ज्यादा की बचत कर रही है.खास बात यह है कि वातानुकूलित (AC) होने के बावजूद इलेक्ट्रिक बसों की कुल परिचालन लागत (अनुबंध दर) 54 से 60 रुपये प्रति किलोमीटर है. वहीं, साधारण डीजल बसों को चलाने की कुल लागत 65 से 75 रुपये प्रति किलोमीटर आती है. कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक बसें हर मामले में 11 से 15 रुपये प्रति किलोमीटर सस्ती पड़ रही हैं.
शहर से प्रमुख मार्गों पर दौड़ रही ई-बस
शहरी सीमा और मेट्रो स्टेशनों से जोड़ते हुए ई-बसों को प्रमुख मार्गों पर चलाया जा रहा है.एक बार फुल चार्ज होने में 45 मिनट से 2 घंटे का समय लगता है,जिसके बाद शहरी ट्रैफिक और एसी के साथ बस व्यावहारिक रूप से 120 से 140 किलोमीटर चलती है और औसतन दिनभर में 6 से 8 फेरे लगाती है.पूरे बेड़े के संचालन के लिए डिपो में 100 प्रशिक्षित चालक (एसएसपी आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से) और 70 परिचालक (एसएस कंपनी के माध्यम से)तैनात हैं.
निकट भविष्य में मेरठ शहर में ई-बस सेवा का विस्तार होने जा रहा है. इसको देखते हुए नगर निगम ने भी ईको प्लग कंपनी के जरिए बेगमपुल पार्किंग, मेरठ कॉलेज गेट,पूर्वी कचहरी गेट,तेजगढ़ी,गढ़ रोड बीएसएनएल ऑफिस,सीसीएसयू गेट,मंगलपांडे नगर, सेंट्रल मार्केट और नगर निगम कार्यालय सहित शहर के 11 प्रमुख स्थानों पर 36 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करा रहा है.
बुजुर्ग,दिव्यांग,महिलाओं का विशेष ख्याल
बुजुर्ग यात्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि बस में सफर आरामदायक है और समय भी बचता है. बस एकदम साइलेंट मोड पर चलती है,अंदर लगा एसी गर्मी में राहत देता है और किराया भी ज्यादा नहीं है, जिससे आरामदायक सफर मिलता है. वहीं महिला यात्री सीमा ने बताया कि बस में सफर करते हुए वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं. बस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम है. दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को चढ़ने-उतरने में दिक्कत न हो, इसके लिए बसों के रैंप काफी नीचे बनाए गए हैं.
ऐसे घाटे से मुनाफे में आएंगी बसें
मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (MCTSL) के अधीन यह इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं. नगर विकास विभाग की ओर से 'ग्रीन सेल मोबिलिटी' कंपनी को प्रति किलोमीटर 75 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, जबकि टिकट बिक्री से आमदनी महज 20 से 22 रुपये प्रति किलोमीटर ही हो पा रही है. यानी हर बस पर सरकार को 52 से 55 रुपये प्रति किलोमीटर का सीधा घाटा उठाना पड़ रहा है.
हालात यह हैं कि 51 में से रोजाना सिर्फ 42 बसें ही सड़कों पर उतर पाती हैं, जिनमें से कई बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं. हर बोर्ड बैठक में एमडी और आरएम को घाटा कम करने के निर्देश तो मिलते हैं,लेकिन नतीजा सिफर है.
ARM दुष्यंत सिरोही ने बताया कि अगर खाली दौड़ने वाले रूटों से बसें हटाकर भीड़भाड़ वाले मार्गों (मोदीनगर, मवाना, सरधना) पर लगाई जाएं तो मुनाफा ज्यादा हो सकता हैं.सिर्फ टिकट के भरोसे न रहकर बसों पर विज्ञापन (Branding) भी कराई जाती है ताकि अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाए.
यह भी पढ़ें: ई-बसों में अब सफर होगा आसान; eCityBusUP से मिलेगी लाइव लोकेशन, टिकट भी बना सकेंगे, 14 शहरों में चल रहा ट्रायल
यह भी पढ़ें : जेब से खाली, पर दिल से अमीर! 'भाई दूज' पर नहीं लिया एक भी रुपया, 4 दिन लोगों को कराते हैं 'मुफ्त सफर', इमोशनल कर देगी वजह