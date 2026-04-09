मंडी में ढाबा और होटलों से 50 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, नियमों के उल्लंघन पर विभाग की कार्रवाई
मंडी में ढाबों-होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:13 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 10:19 PM IST
मंडी: जिला मंडी में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए ढाबों और होटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की विभिन्न टीमों ने जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर व्यावसायिक उपयोग में लाए जा रहे 50 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया है.
खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया, 'यह कार्रवाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे नियमित निरीक्षण अभियान के तहत की गई. जब्त किए गए सिलेंडरों में धर्मपुर क्षेत्र से 3, गोपालपुर ब्लॉक से सबसे अधिक 34, सुंदरनगर से 2 और मंडी शहरी व सदर क्षेत्र से 11 सिलेंडर शामिल हैं'.
उन्होंने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों का सीधा उल्लंघन है. इससे न केवल सुरक्षा मानकों से समझौता होता है, बल्कि आम उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति भी प्रभावित होती है. विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई ढाबा और होटल संचालक घरेलू सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई.
पवन कुमार शर्मा ने ढाबा और होटल संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
इसके अलावा उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की अदला-बदली और दुरुपयोग की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिन पर विभाग लगातार नजर बनाए हुए है. विभाग द्वारा आगे भी ऐसे विशेष निरीक्षण अभियान जारी रखे जाएंगे. ताकि गैस आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे.
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