ETV Bharat / state

लखनऊ में 50 ग्राहकों को फर्जी FD रसीदें थमाकर डेढ़ करोड़ की ठगी, बैंक मित्र गिरफ्तार

लखनऊ में बैंक मित्र निकला महाठग. 50 लोगों की एफडी डकार लिया. ( फोटो- लखनऊ पुलिस )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के पारा स्थित शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में यहाँ पिछले 10 वर्षों से बैंक मित्र के रूप में तैनात शिवा राव ने 50 से अधिक भोले-भाले ग्राहकों को अधिक ब्याज का लालच देकर उनकी जीवन भर की कमाई पर डाका डाल दिया.

शातिर बैंक मित्र ग्राहकों से एफडी के नाम पर रकम लेता और उन्हें कंप्यूटर से तैयार की गई फर्जी रसीदें थमा देता था. इस महाठगी का खुलासा तब हुआ, जब ग्राहक अपनी मैच्योरिटी पूरी होने पर बैंक पहुँचे और उन्हें पता चला कि उनके पैसे सिस्टम में जमा ही नहीं हैं. अब तक 32 ग्राहकों से करीब 1.5 करोड़ रुपये की ठगी की पुष्टि हो चुकी है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पारा पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवा राव और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं वर्ष 2020 से अब तक तैनात रहे बैंक मैनेजरों और कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन जांच शुरू कर दी गई है.

​भरोसे की आड़ में फर्जी रसीदों का खेल

​राजाजीपुरम निवासी शिवा राव बैंक में आने वाले ग्राहकों का विश्वास जीतकर उनके छोटे-बड़े काम कराता था. इसी का फायदा उठाकर उसने ग्राहकों को अधिक ब्याज दिलाने का झांसा देकर फिक्स्ड डिपॉजिट कराने के लिए प्रेरित किया.

ग्राहकों से पैसे लेकर बैंक के असली सिस्टम में जमा करने के बजाय, उसने कंप्यूटर से तैयार की गई कूटरचित एफडी रसीदें ग्राहकों को थमा दीं. बीते सोमवार को जब कुछ ग्राहक अपनी एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे, तब मैनेजर ने बताया कि उनकी रसीदें फर्जी हैं और बैंक में ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है.