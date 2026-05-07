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बर्थडे मनाने पहुंचे 5 युवक अयोध्या में सरयू में डूबे, तीन लापता, दो को किया गया रेस्क्यू

सरयू नदी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जल पुलिस के साथ स्थानीय गोताखोरों की टीम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है.

YOUTH DROWNED IN SARYU
बर्थडे मनाने गए पहुंचे 5 युवक अयोध्या में सरयू में डूबे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 2:00 PM IST

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अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी में सुबह करीब 6 बजे स्नान करते समय पांच लोग डूबने लगे या मौके पर पहुंची जल पुलिस की टीम ने दो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. वहीं अब भी तीन युवक लापता हैं. सरयू नदी पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जल पुलिस के साथ स्थानीय गोताखोरों की टीम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है.

सभी युवक बस्ती शहर के मंगल बाजार के निवासी हैं. पुलिस के अनुसार मंगल बाजार निवासी किशन सोनी का आज जन्मदिन है, घर वालों के मना करने के बावजूद वह अपने दोस्त अमित, राज, अभिषेक व लकी के साथ अपनी कार से सुबह 6 बजे अयोध्या पहुंचा.

बर्थडे मनाने गए पहुंचे 5 युवक अयोध्या में सरयू में डूबे. (ETV Bharat)

सभी कच्चे घाट पर सरयू स्नान करने के लिए गए, नहाने के दौरान अमित, राज व अभिषेक गहरे पानी में चले गए, जबकि किशन व लकी किसी तरह तैर कर बाहर निकल आए.

एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि रेस्क्यू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लापता युवक अपने मित्रों के साथ स्नान करने के लिए आये थे. और स्नान के दौरान बैरियर को पार करके आगे गए हुए थे. उस स्थान पर सुनसान स्थान होने के नाते डूब गए. जिनकी मृत्यु संभावित है. मौके पर सभी टीम सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है.

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