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बर्थडे मनाने पहुंचे 5 युवक अयोध्या में सरयू में डूबे, तीन लापता, दो को किया गया रेस्क्यू

बर्थडे मनाने गए पहुंचे 5 युवक अयोध्या में सरयू में डूबे. ( ETV Bharat )

अयोध्या : रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी में सुबह करीब 6 बजे स्नान करते समय पांच लोग डूबने लगे या मौके पर पहुंची जल पुलिस की टीम ने दो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. वहीं अब भी तीन युवक लापता हैं. सरयू नदी पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जल पुलिस के साथ स्थानीय गोताखोरों की टीम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है. सभी युवक बस्ती शहर के मंगल बाजार के निवासी हैं. पुलिस के अनुसार मंगल बाजार निवासी किशन सोनी का आज जन्मदिन है, घर वालों के मना करने के बावजूद वह अपने दोस्त अमित, राज, अभिषेक व लकी के साथ अपनी कार से सुबह 6 बजे अयोध्या पहुंचा.