हरियाणा के युवकों की गुंडागर्दी! हिमाचल में युवक को बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में PGI रेफर

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के परवाणू में मारपीट की एक घटना सामने आई है. मामले में पांच युवकों द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद सोलन पुलिस भी एक्शन में आ गई है. मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है. वहीं, पीड़ित युवक गंभीर हालत में है. उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है. वहीं, इस दौरान वहां लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नही की.

पीड़ित के साथी ने दर्ज करवाई शिकायत

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वीरवार को पंकु निवासी परवाणू ने पुलिस में मारपीट को लेकर शिकायत दर्ज करवाई. अपनी शिकायत में पंकु ने बताया कि बुधवार, 7 जनवरी को वो अपने साथी ईशान के साथ गाड़ी में सवारियां लेकर कालका से आयशर गेट परवाणू तक आए थे. सवारियों को गाड़ी से उतारने के बाद वो दोनों परवाणू-कसौली चौक स्थित मॉल के सामने एक दुकान से फोन लेने के लिए रुके.