भोपाल में लापता हुआ 5 साल का मासूम मिला, बच्चे की मां ने ही रची थी झूठी कहानी

मां ने रची थी बेटे के गुम होने की झूठी कहानी ( Etv Bharat )

भोपाल : टीला जमालपुरा पुलिस ने इंद्रा नगर से अचानक लापता हुआ 5 साल के मासूम को ढूंढ निकाला है. पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्चे की मां ने ही उसे अपने पूर्व पति के हवाले कर दिया था और उसके गुम होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जानकारी के मुताबिक महिला की दूसरी शादी हो चुकी थी लेकिन ये बच्चा उसके पूर्व पति का था. अब पुलिस को गुमराह कर झूठी रिपोर्ट कराने के मामले में महिला पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है. मां ने रची थी बेटे के गुम होने की झूठी कहानी भोपाल के टीला जमालपुरा इलाके से 5 साल का लापता बच्चे के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने कुछ ही घंटों में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि बच्चे की मां ने लोकलाज के डर से उसे अपने पूर्व पति के पास छोड़ दिया था और गुमशुदगी की झूठी कहानी रच दी थी. पुलिस ने बताया कि महिला ने करीब 5 साल पहले दूसरी शादी की थी और ये बच्चा उसके पहले पति का था. पहले पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वह दूसरे पति के साथ रह रही थी. जानकारी देते एडिशनल एसपी (Etv Bharat)