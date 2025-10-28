चंदौली में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या; भूसे में मिला मासूम का शव, शरीर पर मिले चोट के निशान
एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 7:05 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 7:27 PM IST
चंदौली : अलीनगर थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है. मासूम का शव भूसे में मिला है. पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्जकर लिया है. सोमवार शाम बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त गायब हो गई थी.
बच्ची के पिता ने बताया कि सोमवार को घर के सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे. शाम 8 बजे तक बच्ची भी खेल रही थी. इसके बाद वह लापता हो गई. काफी देर तक न दिखने पर उसे काफी ढूंढ़ने का प्रयास किया गया. घाट पर भी लोगों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला. एक घर के पास गए तो वहां भूसे के बाहर बच्ची के कपड़े मिले. शक होने पर भूसे को खंगाला तो बच्ची मिली. उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था. उसे तुरंत उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पिता ने बताया कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं.
बच्ची की मां ने बताया कि शाम को बच्चों के साथ बेटी ने खाना खाया, फिर घर के बाहर खेलने चली गई. मुझे नहीं पता था कि घर के बाहर से वह गायब हो जाएगी. उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी. जहां वह मिली वहां बिस्कुट, टॉफी और गुटखे के रैपर मिले हैं. मां का आरोप है कि जरूर मेरी बच्ची को लालच देकर ले गया होगा. दरिंदों ने मेरी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर मार डाला.
एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि रात को एक बजे बच्ची के शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. तीन लोगों को संदेह के आधार हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोध छात्रा से होटल में किया दुष्कर्म; शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध