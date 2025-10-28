ETV Bharat / state

चंदौली में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या; भूसे में मिला मासूम का शव, शरीर पर मिले चोट के निशान

चंदौली : अलीनगर थाना क्षेत्र में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है. मासूम का शव भूसे में मिला है. पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्जकर लिया है. सोमवार शाम बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त गायब हो गई थी.

बच्ची के पिता ने बताया कि सोमवार को घर के सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे. शाम 8 बजे तक बच्ची भी खेल रही थी. इसके बाद वह लापता हो गई. काफी देर तक न दिखने पर उसे काफी ढूंढ़ने का प्रयास किया गया. घाट पर भी लोगों से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला. एक घर के पास गए तो वहां भूसे के बाहर बच्ची के कपड़े मिले. शक होने पर भूसे को खंगाला तो बच्ची मिली. उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था. उसे तुरंत उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पिता ने बताया कि बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं.



