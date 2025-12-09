ETV Bharat / state

फरीदाबाद में दरिंदगी के बाद 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या, बिहार का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का एक मामला आया है.

Minor Girl Brutally Assaulted in Faridabad
फरीदाबाद में 5 वर्षीय मासूम की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 9, 2025 at 3:14 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 4:20 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पल्ला थाना क्षेत्र में सोमवार को नर्सरी में पढ़ने वाली 5 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने पास के इलाके से बच्ची के शव को बरामद कर लिया है. मृतक बच्ची का परिवार झारखंड का रहने वाला है. वहीं आरोपी बिहार का निवासी है और फरीदाबाद में अकेले रहता है. आरोपी और पीड़ित परिवार दोनों एक मकान में किरायेदार के रूप में रहता है. पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है. आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने गला घोंटकर हत्या की बात कबूली है.

9 घंटे बाद देर रात बच्ची का शव मिलाः मासूम को सोमवार शाम बहला-फुसलाकर ले जाया गया था. उसकी तलाश में परिजनों और पुलिस ने रातभर खोजबीन की और करीब 9 घंटे बाद देर रात बच्ची का शव तिलपत रोड स्थित एक फार्म हाउस के पीछे झाड़ियों में बरामद किया गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

फरीदाबाद में मासूम की हत्या (Etv Bharat)

सोमवार शाम घर से गायब हुई मासूमः पल्ला थाना क्षेत्र में रहने वाली 5 साल की बच्ची सोमवार शाम अचानक लापता हो गई. बच्ची की मां के अनुसार "वह करीब 4 बजे तक अपनी बेटी के साथ छत पर बैठी हुई थी. उसका छोटा भाई नीचे कमरे में टीवी देख रहा था. करीब 4:30 बजे मां ने बच्ची को नीचे भेजा कि वह अपने भाई को ट्यूशन के लिए तैयार होने को कह दे. बच्ची नीचे गई और भाई को बता भी दिया. इसके कुछ ही देर बाद जब वह नजर नहीं आई तो घरवालों ने सोचा कि वो पास में ही खेल रही होगी, लेकिन जब काफी देर तक वो दिखाई नहीं दी, तो परिजनों ने आसपास और पड़ोसियों के घर जाकर तलाश की. लगभग दो घंटे की खोजबीन के बाद भी बच्ची नहीं मिली." इसके बाद घर वालों ने बच्ची के पिता को बच्ची के लापता होने की जानकारी दी.

सीसीटीवी में बड़ा खुलासा-पड़ोसी पिंटू ले जा रहा था बच्ची कोः तलाशी के दौरान घर के पास के एक मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई, जिसमें बच्ची अपने मकान में ही रहने वाले दूसरे किरायेदार पिंटू (उम्र 36 साल) के साथ हाथ पकड़कर जाते हुए नजर आई. पिंटू मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और किराए पर वहां रहता था. जब परिजनों ने पिंटू के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद मिला. इस पर संदेह गहराया और बच्ची के पिता प्रमोद ने कंपनी से तुरंत घर लौटकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.

आरोपी ने सीआईए टीम को शव के ठिकाने की दी जानकारीः शिकायत मिलते ही पल्ला थाना पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी और आरोपी को पकड़ने के लिए बॉर्डर सीआईए टीम भी लगा दी गई. लगभग रात 9 बजे सीआईए ने हरकेश नगर इलाके से पिंटू को पकड़ लिया. पूछताछ में पिंटू ने बच्ची को ले जाने की बात कबूल की और पुलिस को एक लोकेशन बताई. उसके बताए अनुसार पुलिस टीम रात एक बजे के करीब तिलपत रोड स्थित एक फार्म हाउस के पीछे पहुंची, जहां झाड़ियों में बच्ची का शव पड़ा मिला.

चार थानों की पुलिस रात भर तलाश में लगी रहीः मामले की गंभीरता को देखते हुए पल्ला थाना, सेंट्रल थाना, खेड़ी थाना और सराय थाना पुलिस की टीमें रातभर बच्ची की खोज में लगी रहीं. आखिरकार झाड़ियों में बच्ची का शव मिलने पर पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

आरोपी सभी के बच्चों से घुल-मिलकर रहता था: बच्ची के पिता ने बताया कि "वे मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं और फरीदाबाद में किराए पर रहते हैं. आरोपी पिंटू बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है. उसका परिवार बिहार में रहता है और वह यहां अकेले रहता था. परिवार ने बताया कि पिंटू शराब पीने का आदी था, लेकिन मकान में रहने वाले सभी लोगों से घुल-मिलकर रहता था. वह बच्चों के लिए खाने-पीने की चीजें लाता था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ."

एएसपी ने दी मामले की जानकारीः जानकारी देते हुए एसीपी संजीव कुमार ने बताया कि बीते कल शाम को 4 बजे बच्ची घर से ट्यूशन के लिए निकली थी. तभी पिंटू नाम का व्यक्ति नशे की हालत में बेटी को अपने साथ ले गया और बाद में नाबालिग लड़की की हत्या कर उसे उसी के घर से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक कर मौके से फरार हो गया. हालांकि जिस समय नाबालिग लड़की को आरोपी ले जा रहा था तो उसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. परिजनों की शिकायत के बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी बिहार का रहने वाला है. पल्ला थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था. फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Last Updated : December 9, 2025 at 4:20 PM IST

मासूम की हत्या
MURDER OF AN INNOCENT CHILD
फरीदाबाद में नाबालिग की हत्या
MINOR GIRL BRUTALLY ASSAULTED
MINOR MURDERED IN FARIDABAD

संपादक की पसंद

