कानपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
आरोपी युवक ने बच्ची को टॉफी-बिस्किट का लालच देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म के वारदात को आंजाम दिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 2:07 PM IST
कानपुर: शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का ममाला सामने आया है, आरोपी, बच्ची को टॉफी-बिस्किट का लालच देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म के वारदात को आंजाम दिया, बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
एसीपी बिल्हौर अंकित कुमार के अनुसार, घटना रविवार दोपहर की है, जब मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी गांव का रहने वाला शोभित उसे खाने-पीने की चीजों का झांसा देकर अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर जब तक परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से फरार हो चुका था.
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