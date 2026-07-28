ETV Bharat / state

कानपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी युवक ने बच्ची को टॉफी-बिस्किट का लालच देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म के वारदात को आंजाम दिया

कानपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म
कानपुर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शिवराजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का ममाला सामने आया है, आरोपी, बच्ची को टॉफी-बिस्किट का लालच देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म के वारदात को आंजाम दिया, बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया. पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

एसीपी बिल्हौर अंकित कुमार के अनुसार, घटना रविवार दोपहर की है, जब मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी गांव का रहने वाला शोभित उसे खाने-पीने की चीजों का झांसा देकर अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर जब तक परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से फरार हो चुका था.

एसीपी बिल्हौर अंकित कुमार (Videio Credit: ETV Bharat)
परिजन बच्ची को लेकर तत्काल शिवराजपुर थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी अमित सिंह द्वारा में गठित पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 5 घंटे के भीतर धर दबोचा. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है, अब अदालत में उसके बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.मामले की जानकारी देते हुए एसीपी बिल्हौर अंकित कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: रामपुर में सामान खरीदने गई नाबालिग से दुष्कर्म; दुकानदार मौके से फरार, पुलिस ने दर्ज की FIR

TAGGED:

5 YEAR OLD GIRL RAPED IN KANPUR
GIRL RAPED IN KANPUR
KANPUR RAP CASE
RAPE ACCUSED ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.