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महिला है या जल्लाद! जान निकलने तक दबाती रही गला.. फिर पैर पकड़कर घुमाते हुए खेत में फेंका 5 वर्षीय बच्ची का शव

प.चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बगहा से विचलित करने वाली खबर आई है.यहां धाना थाना क्षेत्र में बुधवार को एक खेत से करीब पांच वर्षीय बच्ची का शव पाया गया है. घटना तमकुही चौक के पास बजाज एजेंसी के सामने दक्षिण दिशा में स्थित खेत की है. बच्ची की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना: मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने खेत में बच्ची का शव देखा और इसकी सूचना धनहा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अमित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच कर घेराबंदी की.

सीसीटीवी फुटेज वायरल: स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार रात करीब 10 बजे एक महिला को बच्ची के साथ जाते देखा गया था. प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि महिला बच्ची के साथ मारपीट कर रही थी. पुलिस अब महिला की पहचान और उसके संबंध में जानकारी जुटा रही है.सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बच्चे का गला दब कर फेंकती हुई नजर आ रही हैं.

बच्ची के साथ महिला की पहचान की कोशिश: वहीं थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया है कि घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है साथ ही फोरेंसिक टीम को सूचना दे दी गई है.पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि मंगलवार रात बच्ची के साथ महिला की पहचान की जा सके.

"घटनास्थल की घेराबंदी कर दी गई है साथ ही फोरेंसिक टीम को सूचना दे दी गई है.आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि बच्ची के साथ महिला की पहचान की जा सके."- अमित कुमार सिंह, थानाध्यक्ष