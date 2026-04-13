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स्लाइडिंग गेट गिरने से 5 साल की मासूम की दर्दनाक मौत, पलभर में मातम में बदली खुशियां

नैनीताल के कालाढूंगी में लोहे के स्लाइडिंग गेट के नीचे दबने से 5 साल की बच्ची की मौत हो गई.

DEATH OF LITTLE GIRL
स्लाइडिंग गेट गिरने से 5 साल की मासूम की दर्दनाक मौत (File PHOTO)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 1:34 PM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले से एक बेहद हृदयविदारक खबर सामने आई है. कालाढूंगी क्षेत्र में खेलते-खेलते एक पांच साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. घर के आंगन में हुआ यह हादसा इतना अचानक हुआ कि परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला. चंद पलों में खुशियों से भरा घर मातम में बदल गया.

मामला कालाढूंगी के वार्ड नंबर सात का है. जहां रविवार देर शाम विक्रम सिंह अधिकारी की पांच वर्षीय बेटी हस्मिता अधिकारी, जिसे परिवार में प्यार से गौरी कहा जाता था, घर के आंगन में खेल रही थी. खेलते-खेलते मासूम लोहे के स्लाइडिंग गेट पर झूलने लगी. तभी अचानक गेट अपने ट्रैक से निकल गया और सीधे बच्ची के ऊपर आ गिरा.

बच्ची ने रास्ते में तोड़ा दम: इस दर्दनाक हादसे में गौरी के सिर पर गंभीर चोट आई. घटना के तुरंत बाद परिजन घबराए हुए हालत में बच्ची को लेकर कालाढूंगी अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने हस्मिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया. लेकिन दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया.

घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है. जिस आंगन में कुछ समय पहले तक बच्ची की किलकारियां गूंज रही थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और आसपास के लोग भी इस हादसे से स्तब्ध हैं.

बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत: बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता रामनगर गैस एजेंसी में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. इस असमय हुई मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. घटना के बाद से स्थानीय लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. सभी लोगों ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया. यह हादसा एक बार फिर घरों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. साथ ही छोटे बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत को भी बताता है.

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