ETV Bharat / state

बनारस में दर्दनाक हादसा; वाहन की टक्कर से 5 वर्षीय बच्ची और चचेरे भाई की मौत, परिजनों ने किया रोड जाम

वाराणासी: जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गा. जंसा थाना क्षेत्र के रिंग रोड फेज 2 पर संजोई गांव के सामने मंगलवार को रखौना रिंग रोड से हरहुआ के तरफ जा रहे बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. जिससे बाइक पर सवार एक युवक और बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि बाइक पर पीछे बैठी महिला घायल हो गई. एसीपी राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के लक्षापुर गांव निवासी अतुल पटेल (22) बाइक से अपनी चाची सोनी पटेल (34) और 5 वर्षीय बच्ची परी पटेल को लेकर कपरफोरवा गांव जा रहा था. जैसे ही सजोई गांव (रिंग रोड) के सामने पहुंचा अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार अतुल व परी की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि सोनी मामूली रूप से चोटिल हो गई.

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर जंसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा फोर्स के साथ घटना स्थल पहुंचे और मृतक के परिजनों समेत महिला के मायके वालों कोदी. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों व परिजनों से रिंग रोड के एक लेन जाम कर दिया. थाना प्रभारी की सूचना पर डीसीपी गोमती जोन आकाश पटेल व एसीपी राजातालाब अजय कुमार श्रीवास्तव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया.



पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिजवा दिया. मृतक इंटर का छात्र एवं घर का इकलौता चिराग था. परिजनों सहित ग्रामीण शव को सड़क पर रख उचित मुआवजे के साथ साथउच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे. लगभग दो घण्टे के बाद समझा बुझाकर चक्का जाम खुलवाया गया.



रजा तालाब एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दो लोगों के दर्दनाक मौत हुई है. जबकि एक महिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों के मांग को शासन की तरफ भेज दिया गया है. परिजनों के तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.



इसे भी पढ़ें- लखनऊ में विस्फोट से जीजा-साले की मौत; पटाखे ले जाते समय गाय से टकराई बाइक, धमाके में शरीर के उड़े चीथड़े