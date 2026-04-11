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कुशीनगर में गंभीर हालत में 5 साल की बच्ची अस्पताल में भर्ती, दुष्कर्म की आशंका, टीचर पर FIR

दुष्कर्म की आशंका के बीच गंभीर हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कुशीनगर: तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाली 5 साल की अबोध बच्ची को देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत में नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने की संभावना डाक्टरों ने जताई है. घटना की सूचना पर संबंधित क्षेत्र की पुलिस ने देर रात जिला अस्पताल पहुंच कर छानबीन के बाद प्राप्त तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.

वहीं प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान ने बताया कि सूचना के साथ ही पुलिस ने घटना स्थल पर हर पहलू की छानबीन की. प्राप्त तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है. विस्तार से जांच हो रही है. आरोपी कौन है, ये पुलिस की जांच के बाद पता चल पाएगा.

परिजनों की सूचना के मुताबिक शुक्रवार सुबह बच्ची सरकारी प्राथमिक विद्यालय पढ़ने गई थी. दोपहर में जब वो घर लौटी तो उसकी मां ने उसे खून से लथपथ पाया. खेत में काम करने गए पिता को तुरंत घर बुलाने के बाद, सभी लोग पीड़ित बच्ची को लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे.