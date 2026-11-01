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सुलतानपुर में हर्ष फायरिंग में मासूम के पेट में लगी गोली; अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, आरोपी की तलाश में पुलिस

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

सुलतानपुर : जिले में हर्ष फायरिंग के दौरान एक पांच साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. घटना रविवार शाम 6:30 बजे के आस-पास कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के फुटेहरी बनकेगांव की बताई जा रही है. हादसा उस समय हुआ जब वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान एक रिश्तेदार ने हर्ष फायरिंग की. फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए मामले में पूछताछ शुरू कर दिया है.



