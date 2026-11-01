सुलतानपुर में हर्ष फायरिंग में मासूम के पेट में लगी गोली; अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, आरोपी की तलाश में पुलिस
सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:06 PM IST
सुलतानपुर : जिले में हर्ष फायरिंग के दौरान एक पांच साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है. घटना रविवार शाम 6:30 बजे के आस-पास कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के फुटेहरी बनकेगांव की बताई जा रही है. हादसा उस समय हुआ जब वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान एक रिश्तेदार ने हर्ष फायरिंग की. फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए मामले में पूछताछ शुरू कर दिया है.
जानकारी के अनुसार, फुटेहरी बनकेगांव निवासी घनश्याम पटेल के यहां वैवाहिक कार्यक्रम था. कार्यक्रम कादीपुर कोतवाली स्थित सूरापुर में एक मैरिज लॉन में आयोजित था. आरोप है कि बारात जाने से पहले युवक के रिश्तेदार ने हर्ष फायरिंग कर दी. इस दौरान गोली अर्श पटेल (5) को पेट में लग गई. बच्चे को गोली लगते ही परिवार में कोहराम मच गया.
आनन-फानन में मासूम को सीएचसी कादीपुर लाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया. यहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया है. मामले की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. जानकारी के मुताबिक, गिरीवर के तीन बच्चों में अर्श के अलावा एक बेटा और एक बेटी है. गिरीवर बाहर रहकर नौकरी करते हैं.
सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आरोपी की पुलिस टीम तलाश कर रही है.
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