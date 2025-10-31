ETV Bharat / state

आगरा में पैर फिसलने से कुंए में गिरा बच्चा; बचाने की कोशिश जारी, फायर ब्रिगेड की टीम बुलायी गयी

पुलिस और प्रशासन की टीम ने बचाव राहत कार्य शुरू किया. घर में कोहराम मच गया. परिजन का रो रोकर बुरा हाल है. खेत पर जमा सैकड़ों ग्रामीण बच्चे की सकुशल ​कुंए से निकलने की दुआ कर रहे हैं. छह घंटे बाद भी मासूम कुएं से नहीं निकाला जा सका है.

आगरा: आगरा जिले की किरावली तहसील के गांव वाकंदा खास में शुक्रवार दोपहर पांच साल का बच्चा कुंए में गिर गया. बच्चा के ​कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई. कुएं में गिरे बच्चे को निकालने में ग्रामीण जुट गए. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई.

40 फीट गहरे कुएं में गिरा 5 साल का बच्चा: एसीपी अछनेरा देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किरावली थाना के गांव वाकंदा खास निवासी रामगोपाल किसान हैं. रामगोपाल ने बताया कि खेत पर आलू की बुवाई हो रही है. पांच वर्षीय बेटा रिहांश खेत पर आलू की बुवाई देखने आ गया. रिहांश खेल रहा था. पास में कुआं था. खेलने में रिहांश का पैर फिसल गया और करीब 40 फीट गहरे पानी भरे कुएं में जा गिरा.

ग्रामीणों की मदद से बचाने की कोशिश: कुंए में रिहांश के गिरने की आवाज से सभी दौड कर कुंए पर आए. मौके पर ग्रामीण जमा हो गए. सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची. एसीपी अछनेरा देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीणों ने कुंए में पांच वर्षीय बच्चा के गिरने की सूचना दी, तो पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से बच्चे के लिए बचाव राहत कार्य शुरू किया.

अग्निशमन दल को मदद के लिए बुलाया गया: पंप लगाकर ट्रैक्टरों की मदद से कुएं का पानी लगातार निकालना शुरू किया. नायब तहसीलदार राजपाल सिंह ने बताया कि पुलिस के साथ ही अग्निशमन दल बुलाया गया है. कुंए से बच्चा को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक मासूम को कुंए से नहीं निकला जा सकता था.

