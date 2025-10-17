प्रदेश में पहली बार एचएएम मॉडल पर 5 जलापूर्ति परियोजनाएं, 5 हजार गांवों की 20 लाख की आबादी को मिलेगा पानी
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत विभाग कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत और शेष 60 प्रतिशत ठेकेदार की ओर से निवेश किया जाएगा.
Published : October 17, 2025 at 8:09 PM IST
जयपुर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू कर रहा है. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) है. जल जीवन मिशन (JJM) के अन्तर्गत प्रदेश की पांच पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लागू किया जाएगा. जेजेएम के मिशन निदेशक डॉ रवीन्द्र गोस्वामी ने बताया कि इन परियोजनाओं से लगभग 5 हजार गांवों में जेजेएम के तहत 4 लाख 20 हजार घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे. जिससे इन परियोजना वाले क्षेत्रों की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी. इन परियोजनाओं पर लगभग 18 हजार 879 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
डॉ रवीन्द्र गोस्वामी शुक्रवार को जल भवन में आयोजित ब्रिफिंग सत्र के दौरान उपस्थित मुख्य अभियंता सहित निविदाकारों को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत पांच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) लागू किया जाएगा. मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएं) राज सिंह चौधरी ने बताया कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत विभाग कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत निवेश करेगा और शेष 60 प्रतिशत परियोजना लागत सफल ठेकेदार की ओर से निवेश की जाएगी. ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों की अवधि में 20 किश्तों के माध्यम से एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस मॉडल से राज्य सरकार की जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक वित्तीय आवश्यकता कम हो जाएगी. जलापूर्ति परियोजनाओं का संचालन और रखरखाव 10 वर्षों तक उसी ठेकेदार की ओर से किया जाएगा जिसने परियोजना को क्रियान्वित किया है. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि संबंधित संवेदक गुणवत्ता के मानकों के अनुसार ही परियोजना के कार्य करेगा. ब्रिफिंग सत्र में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा, मुख्य अभियंता (तकनीकी) नीरज माथुर, मुख्य अभियंता (परियोजना उदयपुर) राकेश लुहाड़िया, मुख्य अभियंता (प्रशासन) दिनेश गोयल सहित 67 निविदाकार प्रतिनिधि मौजूद रहे और 15 प्रतिनिधि ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे.
इन जलापूर्ति परियोजनाओं में लागू होगा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल-
- जिला करौली एवं सवाई माधोपुर के 1426 गांवों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति परियोजना, जिस पर 3066.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- जिला अलवर एवं भरतपुर के 1237 गांवों के लिए चंबल नदी से जलापूर्ति परियोजना, जिस पर 4813.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- धौलपुर एवं भरतपुर जिलों की 470 गांवों के लिए कालीतीर जलापूर्ति परियोजना (चंबल नदी से), जिस पर 606.79 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों की 1473 गांवों के लिए जाखम डैम से जलापूर्ति परियोजना, जिस पर 3266.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- सीकर एवं झुंझुनू जिलों के शेष गांवों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति परियोजना, जिस पर 7125.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे.