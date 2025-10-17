ETV Bharat / state

प्रदेश में पहली बार एचएएम मॉडल पर 5 जलापूर्ति परियोजनाएं, 5 हजार गांवों की 20 लाख की आबादी को मिलेगा पानी

जयपुर: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर आधारित जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू कर रहा है. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एक प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) है. जल जीवन मिशन (JJM) के अन्तर्गत प्रदेश की पांच पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लागू किया जाएगा. जेजेएम के मिशन निदेशक डॉ रवीन्द्र गोस्वामी ने बताया कि इन परियोजनाओं से लगभग 5 हजार गांवों में जेजेएम के तहत 4 लाख 20 हजार घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे. जिससे इन परियोजना वाले क्षेत्रों की लगभग 20 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी. इन परियोजनाओं पर लगभग 18 हजार 879 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

डॉ रवीन्द्र गोस्वामी शुक्रवार को जल भवन में आयोजित ब्रिफिंग सत्र के दौरान उपस्थित मुख्य अभियंता सहित निविदाकारों को सम्बोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत पांच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) लागू किया जाएगा. मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएं) राज सिंह चौधरी ने बताया कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत विभाग कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत निवेश करेगा और शेष 60 प्रतिशत परियोजना लागत सफल ठेकेदार की ओर से निवेश की जाएगी. ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों की अवधि में 20 किश्तों के माध्यम से एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी.

