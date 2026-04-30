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बकायेदारों पर कार्रवाई: 9 लाख बकाया पर 5 ट्रांसफॉर्मर उतारे, बिजली चोरी मामलों में लगाया 28 लाख का जुर्माना

डिस्कॉम टीम ने 119 उपभोक्ताओं के जांच प्रतिवेदन भरकर 28 लाख का जुर्माना लगाया.

DISCOM Team Removing a Transformer
ट्रांसफॉर्मर उतारती डिस्कॉम टीम (Courtesy- Discom)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 6:37 PM IST

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धौलपुर: डिस्कॉम की टीम ने गुरुवार को बसेड़ी और राजाखेड़ा उपखंड इलाके में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की. डिस्कॉम की टीम ने निगम की 9 लाख बकाया राशि पर 5 ट्रांसफार्मर उतारे और बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध 28 लाख का जुर्माना भी लगाया.

एसई विवेक शर्मा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के प्रयास चालू कर दिए हैं. ईमानदार उपभोक्ताओं से डिस्कॉम को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि कनेक्शन डीसी होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर से बिजली चोरी की जा रही है. जिससे विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान होता है. वहीं पुराना बकाया राशि जमा नहीं करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बसेड़ी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता बीएस मीणा एवं टीम ने शिविर आयोजित किया.

पढ़ें: जोधपुर डिस्कॉम: बिजली बिलों के 1.04 करोड़ रुपए बकाया होने पर काटे 464 कनेक्शन

वहीं राजाखेडा उपखण्ड में बकाया राशि पर 5 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए. डिस्कॉम को मौके पर 2 लाख का राजस्व मिला है. 120 अवैध जंपर उतार कर भंडार शाखा में जमा कराए गए. इसके साथ–साथ विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सतर्कता टीम ने 119 उपभोक्ताओं के जांच प्रतिवेदन भरकर 28 लाख का जुर्माना लगाया. शर्मा ने बताया कि कनेक्शन नहीं है और बकाया राशि पर डीसी होने पर भी ट्रांसफॉर्मर लगाकर बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे मामलों को चिन्हित किया जा रहा है और उनपर कार्रवाई की जा रही है. वहीं बिना कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मर काम में लेने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

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5 TRANSFORMERS DISMANTLED OVER DUES
FINE IN ELECTRICITY THEFT CASES
ACTION AGAINST DEFAULTING CONSUMERS
120 ILLEGAL JUMPER REMOVED
JAIPUR DISCOM ACTION IN DHOLPUR

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