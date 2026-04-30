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बकायेदारों पर कार्रवाई: 9 लाख बकाया पर 5 ट्रांसफॉर्मर उतारे, बिजली चोरी मामलों में लगाया 28 लाख का जुर्माना

ट्रांसफॉर्मर उतारती डिस्कॉम टीम ( Courtesy- Discom )

धौलपुर: डिस्कॉम की टीम ने गुरुवार को बसेड़ी और राजाखेड़ा उपखंड इलाके में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की. डिस्कॉम की टीम ने निगम की 9 लाख बकाया राशि पर 5 ट्रांसफार्मर उतारे और बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध 28 लाख का जुर्माना भी लगाया. एसई विवेक शर्मा ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली बढ़ाने के प्रयास चालू कर दिए हैं. ईमानदार उपभोक्ताओं से डिस्कॉम को ऐसी शिकायत मिल रही थी कि कनेक्शन डीसी होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर से बिजली चोरी की जा रही है. जिससे विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण बिजली आपूर्ति में व्यवधान होता है. वहीं पुराना बकाया राशि जमा नहीं करा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बसेड़ी विद्युत विभाग के सहायक अभियंता बीएस मीणा एवं टीम ने शिविर आयोजित किया.