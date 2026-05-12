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जयपुर परकोटा में पांच मंजिला इमारत पर संकट: पिलर क्षतिग्रस्त होने से मचा हड़कंप, 10 परिवार घर छोड़ने को मजबूर

इमारत का पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारणों से 10 परिवारों को बाहर निकाला गया है. जांच कमेटी अब भवन के भाग्य का फैसला करेगी.

परकोटे में पांच मंजिला इमारत झुकी
परकोटे में पांच मंजिला इमारत झुकी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 8:20 AM IST

6 Min Read
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जयपुर : राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक परकोटा क्षेत्र में एक बार फिर पुराने और अवैध निर्माणों की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है. ताजा मामला चौकड़ी रामचंद्र जी स्थित जगन्नाथ शाह के रास्ते का है, जहां एक पांच मंजिला इमारत के अचानक झुकने की खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. 9 मई की रात को जब स्थानीय लोगों ने देखा कि इमारत का एक हिस्सा असंतुलित हो रहा है, तो आनन-फानन में पुलिस और नगर निगम प्रशासन को सूचित किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और पूरी इमारत को खाली करवाकर क्षेत्र की बैरिकेडिंग कर दी.

फिलहाल इमारत में रहने वाले करीब 8 से 10 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और पूरे क्षेत्र को बैरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही रोक दी गई है. हालांकि नगर निगम प्रशासन का कहना है कि इमारत झुकी हुई नहीं है, बल्कि भवन के आगे बने हिस्से का एक पिलर क्षतिग्रस्त हुआ है. लेकिन दूसरी ओर स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है और आसपास की दुकानों तक को बंद करवा दिया गया है.

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जयपुर परकोटा में पांच मंजिला इमारत पर संकट (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

ईटीवी भारत की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि इमारत बेहद संकरी गली में बनी हुई है. भवन के एक तरफ गंदी और संकरी गली है, जबकि दूसरी ओर एक पुराना पीपल का पेड़ मौजूद है. जिस पिलर के क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है, वो नीचे बनी दो दुकानों के बीच का हिस्सा है. वहां प्लास्टर उखड़ा हुआ नजर आया और आसपास के हिस्से में दरारें भी दिखाई दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि नीचे की दुकानों के बीच की दीवार हटाने के बाद ही समस्या बढ़ी. इसके बाद अचानक भवन के एक हिस्से में दबाव बढ़ा और इमारत झुक गई.

दुकानों के बीच दरकता पिलर
दुकानों के बीच दरकता पिलर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

निगम का दावा 'इमारत झुकी नहीं, केवल पिलर डैमेज' : नगर निगम किशनपोल जोन के उपायुक्त बिजेंद्र सिंह ने बताया कि इमारत झुकने जैसी स्थिति नहीं है. यहां दो दुकानों के बीच 9 से 14 इंच का कॉलम था, जो अतिरिक्त भार आने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है. एहतियात के तौर पर क्षेत्र खाली करवाया गया है ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए थे, इसलिए विजिलेंस टीम को बुलाकर आसपास का क्षेत्र खाली कराया गया. इमारत में रहने वाले सभी निवासियों को बाहर निकाल दिया गया है और फिलहाल वहां किसी को रहने की अनुमति नहीं है.

जांच कमेटी गठित, रिपोर्ट के बाद होगा फैसला : नगर निगम प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में इंजीनियर्स और एटीपी की एक जांच कमेटी गठित की है. ये कमेटी भवन की स्थिति का परीक्षण करेगी और रिपोर्ट देगी कि इमारत सुरक्षित है या नहीं. रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय होगा कि भवन को तकनीकी मरम्मत के जरिए सुरक्षित बनाया जा सकता है या फिर उसे ध्वस्त करना पड़ेगा.

जांच के घेरे में पूरा निर्माण
अवैध निर्माण और निगम का नोटिस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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अवैध निर्माण का नोटिस भी आया सामने : मौके पर निगम प्रशासन की ओर से चस्पा किया गया नोटिस भी चर्चा का विषय बना हुआ है. नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि भवन में बिना स्वीकृति निर्माण कराया जा रहा था. निगम की ओर से पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया. आरोप है कि इसके बावजूद मौका पाकर निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिससे आगे का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया. नोटिस में भवन में प्रवेश पर रोक लगाने के साथ चेतावनी दी गई है कि आदेश की पालना नहीं होने पर भवन को सीज किया जा सकता है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

जगन्नाथ शाह के रास्ते में बनी 5 मंजिला इमारत
जगन्नाथ शाह के रास्ते में बनी 5 मंजिला इमारत (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

स्थानीय निवर्तमान पार्षद मोहम्मद जकरिया ने कहा कि फिलहाल मौके पर विजिलेंस का पहरा है और रास्ता बंद किया गया है. उन्होंने निगम प्रशासन से मांग की कि तकनीकी जांच के बाद जो भी उचित समाधान हो, वो जल्द लागू किया जाए. उन्होंने कहा कि भवन में करीब 8 से 10 परिवार रहते थे. लगभग 30 लोगों को शिफ्ट किया गया है. उनकी जानकारी में इमारत फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि तुरंत गिर जाए, लेकिन इसे रिपेयरिंग की जरूरत जरूर है.

नीचे की दीवार हटाने से बिगड़ा संतुलन : स्थानीय निवासी फसीयुद्दीन रहमानी ने बताया कि यहां नया निर्माण किया जा रहा है. उनके अनुसार नीचे बनी दो दुकानों के बीच की दीवार हटाकर दोनों दुकानों को एक कर दिया गया था, जिससे भवन की संरचना प्रभावित हुई. उन्होंने कहा कि एक इमारत की वजह से अब आसपास की सभी दुकानें बंद हैं और रास्ता भी बंद कर दिया गया है. इस इमारत में छोटे-छोटे कमरों में परिवार रहते थे. कुछ लोगों ने कमरे खरीद रखे थे तो कुछ किराएदार थे.

बैरिकेडिंग लगाकर रोकी गई आवाजाही
बैरिकेडिंग लगाकर रोकी गई आवाजाही (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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यही इमारत हुई है क्षतिग्रस्त
यही इमारत हुई है क्षतिग्रस्त (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

परकोटे में पुराने और अवैध निर्माण बने चिंता : परकोटा क्षेत्र में संकरी गलियों में बिना स्वीकृति निर्माण, पुराने ढांचों और सीमित जगह में लगातार बढ़ते लोड के कारण ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. कई भवनों में नीचे दुकानों का विस्तार करने के लिए दीवारें हटाई जाती हैं या बिना तकनीकी अनुमति बदलाव किए जाते हैं, जिससे पूरी इमारत प्रभावित हो सकती है. फिलहाल जगन्नाथ शाह के रास्ते की ये इमारत जांच के घेरे में है. अब सबकी नजर निगम की तकनीकी रिपोर्ट पर टिकी है, जो ये तय करेगी कि ये पांच मंजिला भवन बचाया जाएगा या फिर इसे गिराना पड़ेगा.

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