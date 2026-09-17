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सिसैया खुर्द में ग्रामीणों की पिटाई के मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित

लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के सिसैया खुर्द गांव में ग्रामीणों की पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पिटाई का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. गांव में विकास कार्य न होने और कीचड़ भरी सड़कों को लेकर भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी के खिलाफ ग्रामीणों के प्रदर्शन और पुलिस बर्बरता के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने बड़ी कार्रवाई कर, पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. जिसके बाद विधायक ने पूरे मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है.



दरअसल, बीते दिनों धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के सिसैया खुर्द गांव में सड़क और विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान ग्रामीणों ने धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी और ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. प्रदर्शन के दौरान विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक और तीखे नारे लगाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.



ग्रामीणों का आरोप है कि उसी रात पुलिसकर्मी गांव पहुंचे और कई घरों में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की, जबकि एक पांच वर्षीय बच्चे को भी लाठियों से पीटा, जिससे उसके गुप्तांग में गंभीर चोटें आई. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.



मामले को लेकर ग्रामीण बीते बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. जिलाध्यक्ष ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम को जांच के निर्देश दिए. एएसपी ने गांव पहुंचकर पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जानकारी जुटाई.



जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने पांच पुलिसकर्मियों अशोक तिवारी, विनोद कुमार, मोहित, भारत शर्मा और विशाल को निलंबित कर दिया. कार्रवाई के बाद इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ-साथ क्षेत्र की राजनीति को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है.