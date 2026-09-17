सिसैया खुर्द में ग्रामीणों की पिटाई के मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित
विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और पुरुषों की जमकर पिटाई की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 7:52 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के सिसैया खुर्द गांव में ग्रामीणों की पुलिसकर्मियों द्वारा की गई पिटाई का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है. गांव में विकास कार्य न होने और कीचड़ भरी सड़कों को लेकर भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी के खिलाफ ग्रामीणों के प्रदर्शन और पुलिस बर्बरता के मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने बड़ी कार्रवाई कर, पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. जिसके बाद विधायक ने पूरे मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है.
दरअसल, बीते दिनों धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के सिसैया खुर्द गांव में सड़क और विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था. इस दौरान ग्रामीणों ने धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी और ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. प्रदर्शन के दौरान विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक और तीखे नारे लगाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.
ग्रामीणों का आरोप है कि उसी रात पुलिसकर्मी गांव पहुंचे और कई घरों में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की, जबकि एक पांच वर्षीय बच्चे को भी लाठियों से पीटा, जिससे उसके गुप्तांग में गंभीर चोटें आई. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.
मामले को लेकर ग्रामीण बीते बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. जिलाध्यक्ष ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम को जांच के निर्देश दिए. एएसपी ने गांव पहुंचकर पीड़ित ग्रामीणों से बातचीत कर मामले की जानकारी जुटाई.
जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने पांच पुलिसकर्मियों अशोक तिवारी, विनोद कुमार, मोहित, भारत शर्मा और विशाल को निलंबित कर दिया. कार्रवाई के बाद इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ-साथ क्षेत्र की राजनीति को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था और आवेश या बहकावे में उनके खिलाफ अमर्यादित नारे भी लगाए थे. विधायक के मुताबिक उन्होंने इसे लोकतांत्रिक असंतोष माना और उसी समय उन बातों को भुला दिया.
विधायक ने कहा कि अगली ही रात गांव में कुछ लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन उनका या उनके किसी कार्यकर्ता का घटना से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक विरोधी इस घटना का ठीकरा उनके सिर फोड़कर दुष्प्रचार कर रहे हैं. विधायक ने इसे अपनी छवि को धूमिल करने की राजनीतिक साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने मामले में जांच के आदेश दिए थे. अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने गांव जाकर पीड़ितों और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई. मामले में पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर जांच कर रही है.
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