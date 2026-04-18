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रतलाम में 22 बेशकीमती प्लॉट्स की करवाई गुपचुप रजिस्ट्री, कमिश्नर समेत 5 अधिकारी भोपाल तलब

रतलाम के बहुचर्चित सिविक सेंटर भूखंड फर्जीवाड़े में निगम आयुक्त सहित 5 को नोटिस, 22 बेशकीमती प्लॉट की गुपचुप कारवाई थी रजिस्ट्री.

Ratlam Civic Centre plot fraud
22 बेशकीमती प्लॉट की गुपचुप रजिस्ट्री का मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम नगर निगम के बहुचर्चित सिविक सेंटर प्लॉट गड़बड़ी मामले में की फाइल तीन साल बाद अब फिर से खुल गई है. बेशकीमती 22 भूखंडों की गुपचुप रजिस्ट्री करवा कर रातोंरात नामांतरण करने वाले निगम के तत्कालीन आयुक्त एपीएस गहरवार, उपायुक्त विकास सोलंकी सहित पांच अधिकारियों को इस मामले में नोटिस देकर भोपाल तलब किया गया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मामले में विभागीय जांच शुरू की है. वहीं, इस मामले को उठाने वाले निर्मल कटारिया को भी शिकायत से संबंधित सबूत एवं दस्तावेज के साथ भोपाल बुलाया गया है.

सन 1995 से ही विवादों में पड़ी हुई है न्यूरो के समीप स्थित सिविक सेंटर की प्रॉपर्टी

दरअसल रतलाम शहर के बीचो-बीच न्यूरो के समीप स्थित सिविक सेंटर की प्रॉपर्टी 1995 से ही विवादों में पड़ी हुई है. जिसकी वजह से नगर निगम की इन प्रॉपर्टीज की नीलामी नहीं हो पा रही थी. लेकिन दिसंबर 2023 में निगम के अफसरों ने सांठगांठ करके रतलाम शहर के रसूखदारों एवं भूमाफियाओं को 22 प्लाटों की गुपचुप रजिस्ट्री करवा दी थी. जिसकी किसी को कानो-कान खबर नहीं लगी. वहीं, रजिस्ट्री होने के साथ ही रातों-रात नगर निगम के इन अधिकारियों द्वारा नामांतरण भी करवा दिया गया.

शिकायतकर्ता निर्मल कटारिया (ETV Bharat)

नगर निगम में हो-हंगामे के बाद आयुक्त एपीएस गहरवार को निलंबित कर दिया गया था

बीते वर्ष 8 मार्च को निगम के साधारण सम्मेलन मे यह मामला उठा था. इस पर नगर निगम में काफी हंगामा भी मचा था. निगम के पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने सभी रजिस्ट्रियों को निरस्त करने की मांग की थी. इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आयुक्त एपीएस गहरवार को निलंबित कर दिया था. वह सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं. वहीं, निगम उपायुक्त विकास सोलंकी से तत्काल सभी अतिरिक्त प्रभार छीनकर अकाउंट ऑफिसर के मूल पद पर भेज दिया गया था. पिछले साल विकास सोलंकी का रीवा स्थानांतरण हो चुका है.

Ratlam Civic Centre plot fraud
22 बेशकीमती प्लॉट की गुपचुप रजिस्ट्री का मामला (ETV Bharat)

शिकायतकर्ता निर्मल कटारिया भी संबंधित सबूत एवं दस्तावेज के साथ भोपाल बुलाया गया

इस मामले के शिकायतकर्ता निर्मल कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय भोपाल द्वारा सूचना पत्र प्राप्त हुआ है कि इस मामले के समस्त दस्तावेज एवं सबूत के साथ भोपाल स्थित कार्यालय में 21 अप्रैल को उपस्थित होना है. वहीं, रतलाम नगर निगम की बेशकीमती प्रॉपर्टी की हेराफेरी करने वाले आयुक्त एवं उपायुक्त सहित अन्य निगम कर्मचारियों को भी भोपाल जांच के लिए तलब किया गया है.

बहरहाल करोड़ों की संपत्ति के इस गड़बड़ी वाले मामले में देर से ही सही लेकिन एक बार फिर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में जांच की फाइल खुल गई है. वहीं शिकायतकर्ता की माने तो इन अधिकारियों ने कई बिंदुओं पर नियमों को ताक पर रख प्लॉट की बंदरबांट की है.

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