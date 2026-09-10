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भागलपुर में डूबकर 5 लोगों की मौत, सभी एक ही परिवार के, तीन महिलाएं शामिल

भागलपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं. रिपोर्ट- अमरजीत.

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भागलपुर में डूबकर 5 लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 5:52 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 6:24 PM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई. मामला बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव का है. मृतक के परिजनों ने बताया कि बधार (खेत) जाने के दौरान हादसा हुआ. सड़क पर पानी रहने के कारण बच्ची गहरे पानी में चली गई. एक दूसरे को बचाने में सभी डूब गए और पांचों की मौत हो गई. सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं.

बाढ़ का पानी जान पर भारी

जिले में गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच बाढ़ का पानी लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है. बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव में सड़क पर जमा गहरे पानी में डूबने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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भागलपुर में बाढ़ से तबाही (ETV Bharat)

खेत जाने के लिए निकले थे सभी

परिजनों के मुताबिक परिवार के लोग खेत जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान रास्ते में सड़क पर बाढ़ का पानी जमा था. पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण परिवार के कुछ सदस्य गहरे पानी में चले गए. एक व्यक्ति को डूबता देखकर दूसरे लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, इसी क्रम में एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में कई लोग गहरे पानी में डूब गए.

फैब्रिकेटेड अस्पताल में तीन लोगों का इलाज

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और स्थानीय ग्रामीणों ने बचाव का प्रयास शुरू किया. आनन-फानन में सभी को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज मायागंज अस्पताल में कराया जा रहा है. वहीं, तीन लोगों को फैब्रिकेटेड अस्पताल में रखा गया है.

मौके पर पहुंची पुलिस

मृतकों की पहचान मंचों देवी, सोनाक्षी कुमारी, प्रिंस कुमार, अभिषेक कुमार और अंशु प्रिया के रूप में हुई है. सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही बाईपास थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. घटना के बाद थानाध्यक्ष, पंचायत के मुखिया समेत स्थानीय लोग भी मायागंज अस्पताल पहुंचे.

गांव में शोक की लहर

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की खबर मिलते ही कोयली खुटहा गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजनों की चीख-पुकार से अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो गया. रिश्तेदार और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का प्रयास किया.

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सड़कों पर फैला बाढ़ का पानी (ETV Bharat)

हादसे का खतरा बरकरार

इधर, बाढ़ के बीच सड़क पर जमा पानी से लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर सड़क और आसपास के इलाके में पानी की गहराई का पता नहीं चल रहा है. ऐसे में लोगों को आवाजाही के दौरान काफी सावधानी बरतने की जरूरत है. पुलिस ने घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है

भागलपुर में बाढ़ से तबाही
दरअसल भागलपुर में बाढ़ का कहर जारी है. NH-80 के दोनों ओर 10 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है. जिले में हजारों लोग सामान और मवेशियों के साथ सड़क पर शरण लेने को मजबूर है. प्रशासन जलजमाव वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और लोगों को सतर्क रहने की मांग कर रहा है.

14 जिले, कई नदियां उफान पर

वहीं पूरे बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाई है. बाढ़ का असर 14 जिलों तक फैल गया है और करीब 43.64 लाख आबादी प्रभावित हुई है. हालांकि, कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में अब कमी की प्रवृत्ति दर्ज की जा रही है, लेकिन गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंगा, पुनपुन और घाघरा समेत कई नदियां अलग-अलग स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के साथ नदियों के जलस्तर और बराजों से निकलने वाले पानी पर निगरानी बढ़ा दी है.

43.64 लाख आबादी प्रभावित

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. इन जिलों के 85 प्रखंडों की 527 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत करीब 43.64 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.

कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर

जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, गंडक डुमरिया घाट, कोसी बलतारा और कुर्सेला, बागमती बेनीबाद, बूढ़ी गंडक खगड़िया तथा गंगा दीघा, गांधीघाट, हाथीदह, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

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Last Updated : September 10, 2026 at 6:24 PM IST

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