यूपी के इस जिले में तनाव; विशेष समुदाय के 5 लड़कों ने मंदिर में किया पेशाब, ग्रामीणों में आक्रोश

सोनभद्र में हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने मिलकर जताया आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया

मंदिर में पहुंची पुलिस.
मंदिर में पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 6:41 PM IST

2 Min Read
सोनभद्रः जिले के करमा थाना क्षेत्र में घिनौनी करतूत से सांप्रादायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है. बहेरा गांव में विशेष समुदाय के नाबालिग बच्चों ने हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए भगवान शंकर के मंदिर में पेशाब कर दिया. इसकी जानकारी लगते ही हिन्दू संगठनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी, एडीएम के साथ फोर्स मौके पर पहुंची. शिकायत पर पुलिस ने 5 नाबालिग समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह करमा थाने को दी. पुजारी अरविन्द श्रीवास्तव ने थाने में पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ तहरीर दिया. अरविन्द श्रीवास्तव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार को रात्रि के समय लगभग 9 बजे मेरे घर के सामने स्थित शंकर जी के मंदिर की दीवार पर मुस्लिम समुदाय के 5 बच्चे जलालुद्दीन, अबरार हुसैन, बबलू और बोडर के सह पर पेशाब कर रहे थे. पेशाब करते बेटे इशांक ने देखा और शोर मचाया तो पड़ोसी धर्मेन्द्र गिरी, पताली गिरी, प्रभु दयाल गिरी, मुकेश केसरी, भगवते केशरी, राजेश गुप्ता और हिन्दू टोले के बहुत से लोग पहुंच गए. लोगों को देखकर भागते हुए गाली देते हुए जान से मारकर लाश गायब कर देने की धमकी देते हुए भाग गये. अरविंद ने कहा कि इन लोगों के कृत्यों से जीना दुस्वार हो गया है. हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाए.

मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि कुछ नाबालिग लड़कों ने मंदिर में पेशाब करने की घटना कारित की है. इस संबंध में पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अभी तक तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. आरोपी सभी नाबालिग हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि तालाब के किनारे प्राचीन मंदिर स्थित था लेकिन अतिक्रमण के चलते नए स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जहां पर यह घटना हुई है. मौके पर पहुंचे एडीएम ने तत्काल तहसीलदार अमित सिंह को तत्काल तालाब के किनारे अतिक्रमण हटवाने के भी आदेश दिए. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव और थाना क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

संपादक की पसंद

