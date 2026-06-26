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दिन में हाइवे के मकानों को चोरी के लिए चुनते थे, रात में कर देते थे साफ, चोरों का खुलासा

कानपुर में अंतर्जनपदीय चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, 1.10 लाख कैश और 15 लाख के जेवरात बरामद.

5 members of an inter district gang of thieves arrested in kanpur
कानपुर में अंतर्जनपदीय चोर गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:29 AM IST

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कानपुर: सचेंडी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में अंतर्जनपदीय गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत पांच शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अपराधियों के कब्जे से चोरी के सोने-चांदी के भारी मात्रा में जेवरात, 1 लाख 10 हजार रुपये नकद, कार और एक बाइक बरामद की है. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे दिन में हाईवे के घर चोरी के लिए तलाशते थे और रात में चुने घर को साफ कर देते थे.

अपर पुलिस आयुक्त डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह का मास्टरमाइंड सूरज सिंह उर्फ पुत्तू है, जो माखी थाना जिला उन्नाव का हिस्ट्रीशीटर है. सूरज बीती फरवरी में ही दो साल की सजा काटने के बाद जेल से छूटा था. जेल में रहने के दौरान ही उसने अपने पुराने साथियों कमलेश, राजकुमार उर्फ बड़े सिंह, नरेंद्र सिंह और शिवम पाल के साथ मिलकर दोबारा गिरोह तैयार किया. मुख्य आरोपी सूरज पर पहले से ही करीब 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और साल 2024 में उन्नाव में हुई एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान उसे गोली भी लगी थी. पकड़े गए अपराधियों में से चार का आपराधिक इतिहास काफी बड़ा है.

वारदात से पहले मोबाइल बंद कर देते थे: अपर पुलिस आयुक्त के अनुसार इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद संगठित था. ये अपराधी उन्नाव से कार में सवार होकर कानपुर आते थे और सर्विलांस से बचने के लिए वारदात से पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर देते थे. दिन के समय ये लोग हाईवे के किनारे स्थित उन मकानों की रेकी करते थे जहां से भागना आसान हो. रात के समय गिरोह के मुख्य सदस्य छत के रास्ते या ताला तोड़कर कमरों के अंदर रखी अलमारी और बक्सों से नकदी व जेवरात चोरी कर गाड़ी से वापस उन्नाव भाग जाते थे.

ऑपरेशन त्रिनेत्र से पर्दाफाश: अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि जून महीने में सचेंडी के ग्राम कटरा घनश्यामपुर में हेमंत सिंह के घर हुई चोरी के दौरान मुख्य आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की पहचान स्थापित की. पूछताछ में आरोपियों ने सचेंडी थाना क्षेत्र में ही दो बड़ी चोरियों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. माल बरामद कर लिया गया है.

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