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जनगणना में लगेगी 5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी, क्या पहले होंगे यूपी विधानसभा चुनाव? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

क्या पहले होंगे यूपी विधानसभा चुनाव? ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : जनवरी-फरवरी में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव निर्धारित होते हैं, उस दौरान जनगणना के काम का पिक समय होगा. ऐसे में ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासी गलियारों में एक चर्चा आम है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं. वैसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत निर्धारित समय से 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं. ऐसे में अगस्त के बाद कभी भी चुनाव आयोग डेट घोषित कर सकता है. सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी भले ही इस कयास को सही ना माने, मगर यह जरूर कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी में है. दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अगर वक्त के पहले भी चुनाव हुए तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई बहुत अधिक परेशानी होने की संभावना नहीं है. 2027 चुनाव पर जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में अभी मकान की जनगणना चल रही है. जनवरी और फरवरी के दौरान जब मुख्य जनगणना शुरू होगी तब करीब 5 लाख कर्मचारियों को इस ड्यूटी में लगाया जाएगा. 5 लाख कर्मचारियों के ड्यूटी में लगे होने का स्पष्ट अर्थ है कि इस दौरान चुनाव जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संचालित नहीं किया जा सकेगा. या तो जनगणना को आगे बढ़ाया जाएगा या चुनाव को पहले कराया जाएगा. बड़े स्तर पर यह माना जा रहा है कि चुनाव पहले हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश में चुनाव का निर्धारित समय जनवरी से मार्च के बीच है. विधानसभा चुनाव जनवरी के दूसरे सप्ताह में घोषित होता है और मार्च के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाता है. कर्मचारियों की ड्यूटी की बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख कर्मचारी चुनाव में लगाए जाते हैं, जिनमें से अगर 5 लाख कर्मचारी जनगणना में लगेंगे तो चुनाव पर संकट हो जाएगा.