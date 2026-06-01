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जनगणना में लगेगी 5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी, क्या पहले होंगे यूपी विधानसभा चुनाव? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जनवरी-फरवरी में मुख्य जनगणना होगी. करीब 5 लाख कर्मचारियों को ड्यूटी में लगाया जाएगा. ऐसे में चुनाव या तो पहले होंगे या बाद में.

क्या पहले होंगे यूपी विधानसभा चुनाव?
क्या पहले होंगे यूपी विधानसभा चुनाव? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 11:00 PM IST

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लखनऊ : जनवरी-फरवरी में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव निर्धारित होते हैं, उस दौरान जनगणना के काम का पिक समय होगा. ऐसे में ब्यूरोक्रेसी से लेकर सियासी गलियारों में एक चर्चा आम है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं. वैसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत निर्धारित समय से 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं.

ऐसे में अगस्त के बाद कभी भी चुनाव आयोग डेट घोषित कर सकता है. सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी भले ही इस कयास को सही ना माने, मगर यह जरूर कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की पूरी तैयारी में है. दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि अगर वक्त के पहले भी चुनाव हुए तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई बहुत अधिक परेशानी होने की संभावना नहीं है.

2027 चुनाव पर जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में अभी मकान की जनगणना चल रही है. जनवरी और फरवरी के दौरान जब मुख्य जनगणना शुरू होगी तब करीब 5 लाख कर्मचारियों को इस ड्यूटी में लगाया जाएगा. 5 लाख कर्मचारियों के ड्यूटी में लगे होने का स्पष्ट अर्थ है कि इस दौरान चुनाव जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संचालित नहीं किया जा सकेगा. या तो जनगणना को आगे बढ़ाया जाएगा या चुनाव को पहले कराया जाएगा.

बड़े स्तर पर यह माना जा रहा है कि चुनाव पहले हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश में चुनाव का निर्धारित समय जनवरी से मार्च के बीच है. विधानसभा चुनाव जनवरी के दूसरे सप्ताह में घोषित होता है और मार्च के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाता है. कर्मचारियों की ड्यूटी की बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख कर्मचारी चुनाव में लगाए जाते हैं, जिनमें से अगर 5 लाख कर्मचारी जनगणना में लगेंगे तो चुनाव पर संकट हो जाएगा.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय शंकर पंकज ने बताया कि सभी राजनीतिक दल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं. चुनाव 2027 में हो या 2026 के आखिर में इससे राजनीतिक दलों को कोई अंतर नहीं पड़ता. भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, एसलिए वे हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं. समाजवादी पार्टी को भी पहले चुनाव होने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता उनकी भी तैयारी पूरी है.

राजनीतिक विश्लेषक जेपी शुक्ला बताते हैं कि मेरा भी यही मनाना है की चुनाव पहले भी हो चाहे बाद में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सभी चुनाव के लिए तैयार हैं और इससे कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा मुझे नहीं लगता.

राजनीतिक विश्लेषक शास्वत तिवारी बताते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले होंगे और अगर पहले हुऎ तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा. खासतौर पर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, मगर अन्य दलों को इसमें मुश्किल होगी.

सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने बताया कि मुझे यह कपोल कल्पना लगती है कि चुनाव पहले हो जाएंगे. अगर हुआ भी तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए पुरी तरह से तैयार हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकर बनेगी.

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