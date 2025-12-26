ETV Bharat / state

क्रिएटिव लोगों को लखपति बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार, बस करना होगा इतना सा काम

इस प्रतियोगिता में देश भर के कला एवं अन्य संकायों के विद्यार्थी, फ्रीलांसर कलाकार और प्रोफेशनल डिजाइन एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है. प्रतिभागियों को ऐसा लोगो तैयार करना होगा जो सरल, आकर्षक, यूनिक होने के साथ-साथ प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विजन को दर्शाए.

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि प्रदेश की जनता को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी “मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” का गठन किया गया है. इसी कंपनी और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की एक मजबूत पहचान बनाने के उद्देश्य से “लेट्स क्रिएट अ लोगो” प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है.

भोपाल: यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं और आपकी रचना में पहचान बनाने की ताकत है, तो मध्य प्रदेश सरकार आप जैसे प्रतिभागियों को घर बैठे लखपति बनने का अवसर दे रही है. प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत प्रदेश की नई बस सेवा के लिए आकर्षक और यूनिक लोगो डिजाइन करने पर 5 लाख रुपये तक का इनाम रखने की घोषणा की है.

तीन कैटेगिरी में मिलेगा पुरस्कार

मनीष सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित सर्वश्रेष्ठ तीन लोगो को पुरस्कृत किया जाएगा. प्रथम पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. प्रतियोगिता से जुड़ी नियम व शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.transport.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है.

लोगो प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी 25 जनवरी 2025 तक अपनी एंट्री जमा कर सकते हैं. वहीं, अपनी रचना ई-मेल आईडी admin.mpypil@mp.gov.in पर 30 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक भेजी जा सकती है. प्रतियोगिता की तिथियों में किसी भी बदलाव की जानकारी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी.

क्या है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना

बता दें कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में मंत्री परिषद की बैठक में “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना” को मंजूरी दी गई है. इस योजना के अंतर्गत राज्य में सार्वजनिक बस सेवाओं का संचालन नवगठित राज्य परिवहन उपक्रम के माध्यम से किया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगी.

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत मार्च-अप्रैल 2026 से सरकारी बस सेवाएं शुरू होने वाली हैं. इंदौर संभाग में बसों का संचालन एआइसीटीएसएल द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए मार्गों का सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है. यह सेवा शहर के भीतर और शहरों के बीच यात्रियों को सुरक्षित व किफायती लोक परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है.