मुरादाबाद राजकीय संप्रेक्षण गृह से 5 किशोर फरार; गायब होने वाले बंदियों में से दो गिरफ्तार

मुरादाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह से किशोर बंदी फ़रार हो गए. हालांकि दो को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

मुरादाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर बंदी फरार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
मुरादाबाद: मुरादाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह से 5 किशोर बंदी फ़रार हो गए. हालांकि दो को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है.

मुरादाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह से भागे पांच किशोर बंदियों के संबंध में एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार ने ये जानकारी दी.

राजकीय संप्रेक्षण गृह मुरादाबाद से 5 किशोर फरार. (ETV Bharat)

मुरादाबाद के राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) के प्रभारी अधीक्षक मुकेश कुमार चौधरी की ओर से थाना सिविल लाइंस में 11 नामजद लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी की मध्य रात्रि राजकीय संप्रेषण गृह से पांच किशोर बंदी संस्थान की छत से कूदकर फरार हो गए.

इस संबंध में मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसमें 5 किशोर बंदी और उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारी कांस्टेबल और होमगार्ड सहित 11 लोगों के खिलाफ नाम मुकदमा दर्ज कराया गया है. 11 लोगों में पांच फ़रार हुए किशोर बंदी, एक कांस्टेबल, तीन होमगार्ड एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं.

इस चौंकाने वाले मामले ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही फ़रार किशोर की तलाश में टीमों को लगाया गया है.

बताया जा रहा है कि फ़रार हुए किशोर में दो अमरोहा जिले, उत्तर प्रदेश के एक मुरादाबाद का और दो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के निवासी हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. और फरार किशोरों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं.

