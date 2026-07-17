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यूपी में 5 IPS अफसरों के तबादले; अनिल कुमार रामपुर के SP बने, संजीव बाजपेई ललितपुर के नए कप्तान

यूपी में 5 IPS अफसरों के तबादले ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट समेत कई जिलों में नई तैनातियां दी गई हैं. लखनऊ में नए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की तैनाती की गई है. बता दें कि हाल ही में शासन ने 363 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए थे. तबादला सूची. (Photo Credit; ETV Bharat) तबादला लिस्ट के अनुसार 2015 बैच के IPS अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जो अभी तक पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) के पद पर तैनात थे, उन्हें रामपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं, 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी गोपाल कृष्ण चौधरी को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद से हटाकर 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ का सेनानायक बनाया गया है. उनकी जगह 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्ताक को ललितपुर के पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में नया पुलिस उपायुक्त बनाया गया है.