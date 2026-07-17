यूपी में 5 IPS अफसरों के तबादले; अनिल कुमार रामपुर के SP बने, संजीव बाजपेई ललितपुर के नए कप्तान
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में भी बदलाव, मोहम्मद मुस्ताक नए पुलिस उपायुक्त बनाए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 6:19 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पांच आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इसमें लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट समेत कई जिलों में नई तैनातियां दी गई हैं. लखनऊ में नए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) की तैनाती की गई है. बता दें कि हाल ही में शासन ने 363 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए थे.
तबादला लिस्ट के अनुसार 2015 बैच के IPS अधिकारी अनिल कुमार सिंह, जो अभी तक पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) के पद पर तैनात थे, उन्हें रामपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं, 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी गोपाल कृष्ण चौधरी को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद से हटाकर 32वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ का सेनानायक बनाया गया है. उनकी जगह 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्ताक को ललितपुर के पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में नया पुलिस उपायुक्त बनाया गया है.
इस क्रम में 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी सोमेंद्र मीना, जो अभी तक रामपुर के पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें आगरा में क्षेत्रीय अभिसूचना (इंटेलिजेंस) का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. वहीं, 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार बाजपेई को 43वीं वाहिनी पीएसी, एटा के सेनानायक पद से हटाकर ललितपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.
बता दें कि 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था. यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी किया गया. बाद में एक और सूची बीते सोमवार दोपहर जारी की गई, जिसमें 181 और पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया. इस तरह से तबादले की ये संख्या बढ़कर 363 हो गई.
इसके पहले 27 जून को पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक फेरबदल किया गया. पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के तहत सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) स्तर के पांच अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं. लखनऊ पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किए गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है किया ट्रांसफर आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
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