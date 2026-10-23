दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, ड्राइवर को झपकी आने से पलटा टेंपो, 5 लोग घायल
दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर सहायता पहुंचाई गई और घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई.
Published : October 23, 2026 at 10:51 AM IST
दौसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को एक बार फिर हादसा हो गया. चालक को झपकी आने से दिल्ली से कोटा जा रहा लोडिंग टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे पांच लोग घायल हो गए. कोलवा थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि हादसे में हादसे में नूरजहां, जियाकत अली, कुणाल, अजय और टेंपो चालक विजयपाल घायल हो गए. सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है.
टेंपो में सवार चालक के साथी सचिन ने बताया कि वे लोग मेलों में झूले लगाने का काम करते हैं. वे दिल्ली से झूला लगाने का सामान लेकर लोडिंग टेंपो के जरिए कोटा जा रहे थे. इसी दौरान दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर संख्या 170 के पास रेस्ट एरिया के नजदीक चालक को अचानक झपकी आ गई. इससे वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और टेंपो नीचे उतर गया. हादसे के बाद टेंपो में सवार लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर सहायता पहुंचाई गई और घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई.
पुलिस ने शुरू की जांच: हादसे की सूचना मिलने पर कोलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जानकारी जुटाई. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. टेंपो में सवार चालक के साथी सचिन ने बताया कि वाहन अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गया, जिसके कारण हादसा हुआ.
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