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दौसा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, ड्राइवर को झपकी आने से पलटा टेंपो, 5 लोग घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त टेंपो ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को एक बार फिर हादसा हो गया. चालक को झपकी आने से दिल्ली से कोटा जा रहा लोडिंग टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे पांच लोग घायल हो गए. कोलवा थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि हादसे में हादसे में नूरजहां, जियाकत अली, कुणाल, अजय और टेंपो चालक विजयपाल घायल हो गए. सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है.