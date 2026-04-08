यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस; 5 IAS की नई तैनाती, गिरिजेश कुमार संभालेंगे दोहरी जिम्मेदारी, देखिए लिस्ट
UPPSC प्रयागराज के सचिव अशोक कुमार को विशेष सचिव जल संसाधन एवं परती भूमि बनाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 8:23 PM IST
लखनऊ: यूपी में योगी सरकार ने फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ाई है. इस क्रम में 5 आईएएस अधिकारियों के महत्वपूर्ण तबादले किए हैं. इनमें कई वरिष्ठ अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारी प्रतीक्षा सूची में हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश किया गया है कि इन अधिकारियों को तत्काल अपने नए पद पर जॉइनिंग करनी होगी.
तबादले के क्रम में गुंजन द्विवेदी और रत्नेश सिंह, जो कि प्रतीक्षारत थे, उनको नए पद दिए गए हैं. गुंजन द्विवेदी को मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया है. रत्नेश सिंह को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश शासन प्रबंधन अकादमी बनाया गया है. इनके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है. अशोक कुमार, जो अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), प्रयागराज के सचिव थे, उनको विशेष सचिव जल संसाधन एवं परती भूमि बनाया गया है.
गिरिजेश कुमार त्यागी, जो उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव थे, उनको सचिव लोक सेवा आयोग तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ का कुलसचिव बनाया गया है. वे अब दोनों पदों की जिम्मेदारी संभालेंगे. अनीता वर्मा सिंह, जो वर्तमान में सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग के साथ-साथ कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में विशेष सचिव थीं, उनको विशेष सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है.
बता दें कि, इसके पहले 29 मार्च को भी यूपी की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ था. योगी सरकार ने 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे. कई अधिकारियों को वर्तमान पद के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया. इसमें आईएएस एम. देवराज का नाम शामिल था. इसके अलावा आईएएस आलोक कुमार-III को प्रमुख सचिव नियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वन विभाग नोडल अधिकारी वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के पद के साथ ही प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू को वर्तमान पद के साथ दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
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