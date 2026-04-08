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यूपी में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस; 5 IAS की नई तैनाती, गिरिजेश कुमार संभालेंगे दोहरी जिम्मेदारी, देखिए लिस्ट

यूपी में आईएएस अफसरों के तबादले. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में योगी सरकार ने फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ाई है. इस क्रम में 5 आईएएस अधिकारियों के महत्वपूर्ण तबादले किए हैं. इनमें कई वरिष्ठ अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारी प्रतीक्षा सूची में हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश किया गया है कि इन अधिकारियों को तत्काल अपने नए पद पर जॉइनिंग करनी होगी. तबादले की लिस्ट. (Photo Credit; UP government) तबादले के क्रम में गुंजन द्विवेदी और रत्नेश सिंह, जो कि प्रतीक्षारत थे, उनको नए पद दिए गए हैं. गुंजन द्विवेदी को मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया है. रत्नेश सिंह को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश शासन प्रबंधन अकादमी बनाया गया है. इनके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है. अशोक कुमार, जो अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), प्रयागराज के सचिव थे, उनको विशेष सचिव जल संसाधन एवं परती भूमि बनाया गया है.