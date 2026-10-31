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यूपी में सुशासन को बढ़ावा देने वाले ये 5 IAS अफसर हुए रिटायर, कार्यकाल के दौरान बटोरी थीं उपलब्धियां

कार्यशैली के चलते सुर्खियां भी बटोरी थी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 IAS अधिकारी शनिवार को रिटायर हो गए. अपने कार्यकाल के दौरान इन अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली के चलते सुर्खियां भी बटोरी थी. रिटायर होने वाले अधिकारियों में 1990 बैच के दीपक कुमार, 1991 बैच के कामरान रिज़वी, 2008 बैच के विमल कुमार दुबे, 2009 बैच के राजेश कुमार और 2012 बैच के शिव प्रसाद का भी आज आखिरी दिन था.



दीपक कुमार- 30 महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे : दीपक कुमार 1990 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. यूपी कैडर की वरिष्ठता सूची में मुख्य सचिव के बाद दूसरे स्थान पर थे. सेवानिवृत्ति के समय दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) और अपर मुख्य सचिव (एसीएस), वित्त व कृषि विभाग जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. तीन दशक से अधिक के करियर में दीपक कुमार लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे.

कानपुर नगर और अलीगढ़ के जिलाधिकारी रहने के साथ ही उत्तर प्रदेश शासन में वित्त, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, गृह, आवास एवं शहरी नियोजन जैसे सबसे बड़े विभागों के प्रमुख रहे. केंद्र सरकार में उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में 5 साल तक लंबी सेवा दी.

दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने और राज्य के बजट को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाने में केंद्रीय भूमिका रही. इसके साथ ही, बेसिक शिक्षा में सुधार और राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कमान संभालते हुए सुशासन को बढ़ावा देने में इनका योगदान माना जाता है. राजेश कुमार द्वितीय, कामरान रिजवी और शिव प्रसाद-प्रथम ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. (Photo Credit; ETV Bharat) विमल कुमार दुबे - बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए किया काम : 2008 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी विमल कुमार दुबे ने अपने करियर के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी. राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) से आईएएस में प्रमोट हुए विमल कुमार दुबे फरवरी 2024 से अपनी सेवानिवृत्ति (अक्टूबर 2026) तक वे झांसी मंडल के कमिश्नर पद पर थे, जहां उन्होंने झांसी, ललितपुर और जालौन जिलों का प्रशासनिक नेतृत्व किया. साथ ही वे झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रबंध निदेशक थे. विमल दुबे उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक भी रहे. वे इस विभाग में लंबे समय तक (अप्रैल 2018 से अगस्त 2021 तक) प्रबंध निदेशक रहे और चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग में विशेष सचिव का जिम्मा भी संभाला. 2008 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी विमल कुमार दुबे ने अपने करियर के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी. राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) से आईएएस में प्रमोट हुए विमल कुमार दुबे फरवरी 2024 से अपनी सेवानिवृत्ति (अक्टूबर 2026) तक वे झांसी मंडल के कमिश्नर पद पर थे, जहां उन्होंने झांसी, ललितपुर और जालौन जिलों का प्रशासनिक नेतृत्व किया. साथ ही वे झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के प्रबंध निदेशक थे. विमल दुबे उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के प्रबंध निदेशक भी रहे. वे इस विभाग में लंबे समय तक (अप्रैल 2018 से अगस्त 2021 तक) प्रबंध निदेशक रहे और चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग में विशेष सचिव का जिम्मा भी संभाला. अगस्त 2021 से दिसंबर 2023 तक उन्होंने दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क में महाप्रबंधक के पद पर अपनी सेवाएं दी. मिर्जापुर जिले के जिलाधिकारी के रूप में भी एक लंबा और सफल फील्ड कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. इनकी विशेष उपलब्धियों में झांसी मंडल के कमिश्नर रहते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र (विशेषकर ललितपुर और झांसी) में पेयजल और सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए जल संचयन अभियानों को गति देने के साथ ही भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (झांसी नोड) के लिए भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रियाओं को अत्यंत पारदर्शी और सुगम तरीके से पूरा कराने के लिए माना जाता है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के एमडी के रूप में उनके लंबे कार्यकाल के दौरान राज्य की कई सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण कराने, गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को समय पर कराने और मिलों की कार्यक्षमता बढ़ाने में उनकी नीतियों को काफी सराहना मिली. साथ ही झांसी मंडल के सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने और फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जाना जाता है.



कामरान रिज़वी- जियो-टैगिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया : 1991 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी कामरान रिजवी लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे. केंद्र सरकार में वे मंत्रालयों के सचिव स्तर के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सेवाएं दे रहे थे. कामरान रिज़वी ने उत्तर प्रदेश सरकार (राज्य) और भारत सरकार (केंद्र) दोनों स्तरों पर करीब 41 से अधिक पदों पर अपनी सेवाएं दीं है. नवंबर 2022 से सेवानिवृत होने तक रिजवी भारी उद्योग मंत्रालय में सचिन के पद पर तैनात थे. इसके अलावा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का भी काम देख रहे थे. कामरान रिजवी अतिरिक्त सचिव रहते हुए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी काम कर चुके हैं. इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद अपनी सेवाएं दी है. उत्तर प्रदेश में कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव, प्रमुख सचिव, विकास आयुक्त रहने के साथ ही कई मंडलों में कमिश्नर व जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसके अतिरिक्त वे यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन व एमडी भी रहे हैं.