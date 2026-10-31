यूपी में सुशासन को बढ़ावा देने वाले ये 5 IAS अफसर हुए रिटायर, कार्यकाल के दौरान बटोरी थीं उपलब्धियां
अपने कार्यकाल के दौरान इन अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली के चलते सुर्खियां भी बटोरी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:20 PM IST
लखनऊ : भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 IAS अधिकारी शनिवार को रिटायर हो गए. अपने कार्यकाल के दौरान इन अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली के चलते सुर्खियां भी बटोरी थी. रिटायर होने वाले अधिकारियों में 1990 बैच के दीपक कुमार, 1991 बैच के कामरान रिज़वी, 2008 बैच के विमल कुमार दुबे, 2009 बैच के राजेश कुमार और 2012 बैच के शिव प्रसाद का भी आज आखिरी दिन था.
दीपक कुमार- 30 महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे : दीपक कुमार 1990 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. यूपी कैडर की वरिष्ठता सूची में मुख्य सचिव के बाद दूसरे स्थान पर थे. सेवानिवृत्ति के समय दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) और अपर मुख्य सचिव (एसीएस), वित्त व कृषि विभाग जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. तीन दशक से अधिक के करियर में दीपक कुमार लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहे.
कानपुर नगर और अलीगढ़ के जिलाधिकारी रहने के साथ ही उत्तर प्रदेश शासन में वित्त, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, गृह, आवास एवं शहरी नियोजन जैसे सबसे बड़े विभागों के प्रमुख रहे. केंद्र सरकार में उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में 5 साल तक लंबी सेवा दी.
दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने और राज्य के बजट को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाने में केंद्रीय भूमिका रही. इसके साथ ही, बेसिक शिक्षा में सुधार और राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कमान संभालते हुए सुशासन को बढ़ावा देने में इनका योगदान माना जाता है.
अगस्त 2021 से दिसंबर 2023 तक उन्होंने दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क में महाप्रबंधक के पद पर अपनी सेवाएं दी. मिर्जापुर जिले के जिलाधिकारी के रूप में भी एक लंबा और सफल फील्ड कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. इनकी विशेष उपलब्धियों में झांसी मंडल के कमिश्नर रहते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र (विशेषकर ललितपुर और झांसी) में पेयजल और सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए जल संचयन अभियानों को गति देने के साथ ही भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (झांसी नोड) के लिए भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रियाओं को अत्यंत पारदर्शी और सुगम तरीके से पूरा कराने के लिए माना जाता है.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के एमडी के रूप में उनके लंबे कार्यकाल के दौरान राज्य की कई सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण कराने, गन्ना किसानों के बकाये भुगतान को समय पर कराने और मिलों की कार्यक्षमता बढ़ाने में उनकी नीतियों को काफी सराहना मिली. साथ ही झांसी मंडल के सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने और फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जाना जाता है.
कामरान रिज़वी- जियो-टैगिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया : 1991 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी कामरान रिजवी लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे. केंद्र सरकार में वे मंत्रालयों के सचिव स्तर के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर सेवाएं दे रहे थे. कामरान रिज़वी ने उत्तर प्रदेश सरकार (राज्य) और भारत सरकार (केंद्र) दोनों स्तरों पर करीब 41 से अधिक पदों पर अपनी सेवाएं दीं है. नवंबर 2022 से सेवानिवृत होने तक रिजवी भारी उद्योग मंत्रालय में सचिन के पद पर तैनात थे. इसके अलावा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का भी काम देख रहे थे.
कामरान रिजवी अतिरिक्त सचिव रहते हुए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी काम कर चुके हैं. इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद अपनी सेवाएं दी है. उत्तर प्रदेश में कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव, प्रमुख सचिव, विकास आयुक्त रहने के साथ ही कई मंडलों में कमिश्नर व जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. इसके अतिरिक्त वे यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन व एमडी भी रहे हैं.
रिजवी ने भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव के रूप में अपने साढ़े तीन साल से अधिक के कार्यकाल के दौरान भारत में फेम-II और नई इवी नीतियों को लागू करने के लिए भी जाना जाता है. वहीं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मेगा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभा चुके हैं.
ग्रामीण विकास मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने विश्व के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम मनरेगा में आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) और डिजिटल इनोवेशन को शामिल किया. उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी, पारदर्शिता और जियो-टैगिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी. प्रशासनिक सुधारों और ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट योगदान के लिए रिज़वी को कई बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका है. जिनमे लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस, मनरेगा में तकनीकी प्रयोग के लिए इंटरनेशनल इनोवेशन गोल्ड मेडल शामिल है.
राजेश कुमार-द्वितीय - धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन में ऐतिहासिक उछाल : 2009 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार द्वितीय ने उत्तर प्रदेश शासन के अधीन उन्होंने विभिन्न नागरिक विभागों, खेलकूद, और राजस्व से जुड़े विभागों में विशेष सचिव तथा निदेशक स्तर के पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में आयुक्त रहे. इसके बाद वे यूपी पर्यटन विभाग के महानिदेशक के पद पर तैनात किए गए. अपनी सेवानिवृत्ति से पहले वे उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव के रूप में सेवाएं दे रहे थे.
अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद तथा न्यायिक सदस्य के तौर पर प्रयागराज में भी तैनात रह चुके हैं. खेलकूद विभाग में विशेष सचिव के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल स्टेडियम व खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा.
वहीं राजस्व परिषद में रहते हुए उन्होंने भूमि विवादों के न्यायिक निपटारे और राज्य की शासकीय भूमि प्रबंधन प्रणालियों में पारदर्शिता लाने के लिए काम किया. जबकि पर्यटन महानिदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश (विशेषकर अयोध्या, काशी और मथुरा) में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन में ऐतिहासिक उछाल आया. उन्होंने राज्य की नई पर्यटन नीति को जमीन पर उतारने और बुनियादी सुविधाओं को वैश्विक स्तर का बनाने में अहम रोल निभाया.
शिव प्रसाद-प्रथम- जनकल्याणकारी नीतियों को समाज के पिछड़े तबकों तक पहुंचाया : 2012 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी शिव प्रसाद-प्रथम राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) से प्रमोट होकर आईएएस बने थे. इन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में विशेष सचिव, अपर आयुक्त (राजस्व) तथा कई विकास प्राधिकरणों में महत्वपूर्ण पदों को संभाला है. 23 जुलाई 2024 से सेवानिवृत्ति तक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे. इसके साथ ही अक्टूबर 2026 में उन्हें निदेशक, ट्रिब्यूनल वेलफेयर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था.
शिव प्रसाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव रहने के साथ ही यूपी राज्य निर्माण एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम की प्रबंध निदेशक भी रहे हैं. आईएएस के रूप में प्रमोट होने के बाद और राज्य सिविल सेवा के दौरान वे राज्य के विभिन्न नागरिक विभागों में विशेष सचिव तथा राजस्व विभाग के अधीन अपर आयुक्त के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं. अपनी प्रशासनिक ईमानदारी और उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को समाज के पिछड़े तबकों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं.
यह भी पढ़ें : यूपी में 15 सीनियर IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल, कई को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी