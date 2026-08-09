उमरिया में जोहिला नदी उफान पर, वाटर लेवल कंट्रोल करने खोले गए डैम के 5 गेट
उमरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से जोहिला डैम का जलस्तर बढ़ा. कुल 12 मीटर खोले गए गेट. तपस गुप्ता की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 5:30 PM IST
उमरिया: उमरिया जिले में बीते कई दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण जोहिला डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जिसको देखते हुए रविवार को जोहिला बांध के पांच गेट खोल दिए गए हैं. बांध के गेट नंबर 2 (2 मीटर), गेट नंबर 3 (3 मीटर), गेट नंबर 4(3 मीटर), गेट नंबर 5(2 मीटर), गेट नंबर 6 (2 मीटर) सहित सभी गेट मिलाकर 12 मीटर खोले गए हैं. पानी छोड़ने से पहले और बाद में आसपास के क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है.
नदी के किनारे बसे गांवों और बस्तियों के लिए जारी किया गया अलर्ट
बांध ओवरफ्लो होने के खतरे को टालने और जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के सभी फाटकों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है. डैम से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों की नदियों और नालों का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया है. हालात को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांवों और बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने आम नागरिकों और मवेशी पालकों से उफनती नदियों और बांध के बहाव वाले क्षेत्रों के आसपास न जाने की अपील की है.
स्थानीय शिवम गुप्ता ने बताया कि जैसे ही उन्हें पांच गेट खुलने की जानकारी मिली वे उसको देखने के लिए डैम के पास पहुंच गए. इस मौसम में पहली बार पांच गेट खोले गए हैं. वहीं माला गुप्ता ने बताया कि पानी के इस बहाव को देखकर अच्छा लग रहा है. एक साथ पांच गेट खुला देखने को बहुत ही कम मिलता है.
उमरिया में पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई 10.9 मिमी बारिश
अधीक्षक भू अभिलेख रजनीश यादव ने बताया " उमरिया में पिछले 24 घंटे में 10.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. बांधवगढ़ तहसील में 5.7 मिमी, मानपुर तहसील में 38.6 मिमी, पाली तहसील में 10.8 मिमी, नौरोजाबाद तहसील में 7.2 मिमी, चंदिया में 7.1 मिमी, करकेली तहसील में 4.9 मिमी तथा बिलासपुर में 1.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. "
जिले में 1 जून से लेकर 9 अगस्त तक 514.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. बांधवगढ़ तहसील में 613.9 मिमी, मानपुर तहसील में 466.2 मिमी, पाली तहसील में 586.4 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 571.8 मिमी, चंदिया तहसील में 430.7 मिमी, करकेली तहसील में 545.4 मिमी, बिलासपुर तहसील में 385 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक 846.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है.