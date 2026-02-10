ETV Bharat / state

बनारस में ऑटो चालक की हत्या की गुत्थी सुलझी, 5 दोस्तों ने इसलिए वारदात को दिया था अंजाम

पुलिस ने 25 दिन बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपी भी अभी फरार

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी. (Varanasi Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 3:34 PM IST

वाराणसी: आदमपुर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक सनी सोनकर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ही तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो फरार हैं. हत्या के पीछे की वजह बनारसी साड़ी कारोबार में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के कमीशन को माना जा रहा है. कमीशन की 30% पैसे के बंटवारे को लेकर ही दोस्तों में विवाद हुआ था. इसके बाद ऑटो चालक को मौत के घाट उतार दिया था.

वाराणसी पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि आदमपुर क्षेत्र के रहने वाले सनी सोनकर के हत्यारे को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. पांचों हत्या आरोपी ऑटो चालक हैं और कैंट से लेकर नमो घाट तक के इलाके में ऑटो चलते हैं. सनी सोनकर भी ऑटो चालक था और नमो घाट से मुगलसराय तक सवारियां ले जाता था. 18 जनवरी की शाम सनी घर पहुंचा और अपने कुछ साथियों के बुलाने पर वापस निकल गया.

परिवारजनों ने पुलिस को शिकायत की थी कि कपसेठी के रहने वाले वीरू गुप्ता, संतोष कुमार, अभिषेक चौहान, रवि गुप्ता और राहुल विश्वकर्मा सनी सोनकर को बुलाने आए थे. परिजनों ने इस आधार पर पुलिस को सूचना दी, क्योंकि सनी घर से निकाला और लौटा नहीं था. इस आधार पर सूचना के बाद जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सनी के साथ दिखाई दिए. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.

थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को आदमपुर पुलिस ने कोनिया इलाके से 18 जनवरी को घर से लापता हुए ऑटो चालक सनी सोनकर की हत्या के मामले में वीरू गुप्ता, संतोष कुमार, अभिषेक चौहान को को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की गई, जबकि दो की तलाश की जा रही है. पकड़े गए आरोपियों ने वारदात में साड़ी कारोबार से मिले 30% कमीशन के बंटवारे की वजह से सनी की हत्या की बात बताई है. आरोपियों ने बताया कि एक साड़ी कारोबारी की दुकान पर ग्राहकों को ले जाने से मिलने वाले 30% कमिश्नर के पैसे के बंटवारे को लेकर इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और यही वजह से सनी को मारा गया है. पुलिस ने अभी रवि गुप्ता और राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार नहीं किया है. बाकी तीन लोग गिरफ्तार किया जा चुके हैं.

