बनारस में ऑटो चालक की हत्या की गुत्थी सुलझी, 5 दोस्तों ने इसलिए वारदात को दिया था अंजाम

वाराणसी: आदमपुर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक सनी सोनकर की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ही तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो फरार हैं. हत्या के पीछे की वजह बनारसी साड़ी कारोबार में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के कमीशन को माना जा रहा है. कमीशन की 30% पैसे के बंटवारे को लेकर ही दोस्तों में विवाद हुआ था. इसके बाद ऑटो चालक को मौत के घाट उतार दिया था.

वाराणसी पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि आदमपुर क्षेत्र के रहने वाले सनी सोनकर के हत्यारे को पकड़ने में सीसीटीवी फुटेज में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. पांचों हत्या आरोपी ऑटो चालक हैं और कैंट से लेकर नमो घाट तक के इलाके में ऑटो चलते हैं. सनी सोनकर भी ऑटो चालक था और नमो घाट से मुगलसराय तक सवारियां ले जाता था. 18 जनवरी की शाम सनी घर पहुंचा और अपने कुछ साथियों के बुलाने पर वापस निकल गया.

परिवारजनों ने पुलिस को शिकायत की थी कि कपसेठी के रहने वाले वीरू गुप्ता, संतोष कुमार, अभिषेक चौहान, रवि गुप्ता और राहुल विश्वकर्मा सनी सोनकर को बुलाने आए थे. परिजनों ने इस आधार पर पुलिस को सूचना दी, क्योंकि सनी घर से निकाला और लौटा नहीं था. इस आधार पर सूचना के बाद जब पुलिस ने तलाश शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सनी के साथ दिखाई दिए. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई.