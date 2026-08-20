ETV Bharat / state

​गोरखपुर में 1.40 करोड़ की हाई-क्वालिटी हाइड्रोपोनिक वीड के साथ 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से गुजरात ले जा रहे थे खेप

गोरखपुर से 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एटीएस की संयुक्त टीम ने गोरखपुर में एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. देवरिया बाईपास पर टीम ने लग्जरी अर्टिगा कार में सवार 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, अभियुक्तों के कब्जे से 3.085 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी किस्म की हाइड्रोपोनिक बीड्स बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख आंकी गई है.​ ऑनलाइन गेमिंग के नाम ठगी करने वाले गिरोह को खुलासा: वहीं, दुसरी तरफ आज गोरखपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भी खुलासा किया है. शाहपुर पुलिस और साइबर टीम ने “रेडी अन्ना” नामक अवैध गेमिंग पोर्टल के जरिए सट्टा खेलाकर विभिन्न बैंकों से लेन-देन करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी देवरिया, मुजफ्फरनगर, सिवान के रहने वाले हैं. ​एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑपरेशनल यूनिट गोरखपुर और एटीएस की संयुक्त टीम को सटीक सूचना मिली थी कि एक अंतरराज्यीय गिरोह भारी मात्रा में प्रीमियम क्वालिटी मादक पदार्थ लेकर गुजरने वाला है. ​इसी इनपुट के आधार पर टीम ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिया बाईपास रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू की. इस दौरान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक संदिग्ध अर्टिगा कार की तलाशी ली, तो उसमें 3.085 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक बीड्स, 5 एंड्रॉइड स्मार्टफोन और 30,390 की नकदी बरामद हुई. इसके बाद नारकोटिक्स टीम ने कार सवार पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.