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​गोरखपुर में 1.40 करोड़ की हाई-क्वालिटी हाइड्रोपोनिक वीड के साथ 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली से गुजरात ले जा रहे थे खेप

एटीएस की संयुक्त टीम ने गोरखपुर में एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.

गोरखपुर से 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
गोरखपुर से 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:47 PM IST

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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में नशे के अवैध नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एटीएस की संयुक्त टीम ने गोरखपुर में एक बड़े अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है.

देवरिया बाईपास पर टीम ने लग्जरी अर्टिगा कार में सवार 5 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है, अभियुक्तों के कब्जे से 3.085 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली विदेशी किस्म की हाइड्रोपोनिक बीड्स बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख आंकी गई है.​

ऑनलाइन गेमिंग के नाम ठगी करने वाले गिरोह को खुलासा: वहीं, दुसरी तरफ आज गोरखपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भी खुलासा किया है. शाहपुर पुलिस और साइबर टीम ने “रेडी अन्ना” नामक अवैध गेमिंग पोर्टल के जरिए सट्टा खेलाकर विभिन्न बैंकों से लेन-देन करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी देवरिया, मुजफ्फरनगर, सिवान के रहने वाले हैं.

​एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑपरेशनल यूनिट गोरखपुर और एटीएस की संयुक्त टीम को सटीक सूचना मिली थी कि एक अंतरराज्यीय गिरोह भारी मात्रा में प्रीमियम क्वालिटी मादक पदार्थ लेकर गुजरने वाला है. ​इसी इनपुट के आधार पर टीम ने रामगढ़ताल थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिया बाईपास रोड पर वाहनों की चेकिंग शुरू की. इस दौरान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक संदिग्ध अर्टिगा कार की तलाशी ली, तो उसमें 3.085 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक बीड्स, 5 एंड्रॉइड स्मार्टफोन और 30,390 की नकदी बरामद हुई. इसके बाद नारकोटिक्स टीम ने कार सवार पांचों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.

​गिरफ्तार तस्करों की पहचान ​सूरज सिंह पुत्र प्रमोद सिंह प्रतापगढ़, ​सत्यम सिंह पुत्र जितेन्द्र बहादुर निवासी करमाही, प्रिन्स पटेल पुत्र नरेश भाई निवासी गुजरात, ​रत्नम त्रिवेदी पुत्र दीपक भाई निवासी गुजरात, ​भावीन पुत्र जयेश निवासी डेमन चौक भावनगर गुजरात के रूप में हुई.

​पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सभी आपस में पार्टनर हैं और लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं. वे इस महंगी हाइड्रोपोनिक वीड की खेप को दिल्ली के रास्ते गुजरात ले जाते थे.

​आरोपियों के मुताबिक, वे गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में अमीर युवाओं व पार्टी सर्किट में इसकी छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचते थे. बुधवार को वे इसकी डिलीवरी के लिए निकले थे, तभी संयुक्त टीम के हत्थे चढ़ गए.

रामगढ़ताल थाना पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े मुख्य सप्लायर और दिल्ली-गुजरात के अन्य संपर्कों की पड़ताल कर रही है।

गोरखपुर के देवरिया बाईपास पर ANTF और ATS ने संयुक्त कार्रवाई में गुजरात व प्रतापगढ़ के 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 1.40 करोड़ की 3.085 किग्रा हाइड्रोपोनिक बीड्स OG वीड, एक अर्टिगा कार और 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी दिल्ली से माल लाकर गुजरात में बेचते थे।


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