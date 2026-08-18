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कुरुक्षेत्र में नहर से निकला 5.5 फीट लंबा मगरमच्छ, डेरे में मचा हड़कंप, प्रगट सिंह की टीम ने टाला बड़ा हादसा

नरवाना नहर से निकला मगरमच्छ ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्रः जिले के गांव दबखेड़ी के समीप उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब नरवाना भाखड़ा ब्रांच नहर से निकलकर एक विशालकाय मगरमच्छ सीधे पास बने एक रिहाइशी डेरे में जा घुसा. गनीमत यह रही कि समय रहते कुत्तों की सतर्कता और गोताखोर प्रगट सिंह की टीम के त्वरित रेस्क्यू से एक बड़ा हादसा होने से टल गया. नरवाना भाखड़ा नहर से निकला 5.5 फीट लंबा मगरमच्छ (ETV Bharat) कुत्तों के भौंकने से अलर्ट हुआ परिवारः डेरे के मालिक सुखबीर ने बताया कि "वे चारपाई बिछाकर अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे. इसी दौरान डेरे में मौजूद कुत्ते अचानक जोर-जोर से भौंकने लगे. अनहोनी की आशंका के चलते जब वे तुरंत कुत्तों की तरफ भागे, तो सामने करीब 5.5 फीट लंबा और 50 किलोग्राम से अधिक वजनी मगरमच्छ रेंगता हुआ दिखाई दिया. मगरमच्छ को देखते ही डेरे में हड़कंप मच गया.