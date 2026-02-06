ETV Bharat / state

यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस; 5 सीनियर IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानिए कौन-कौन हैं?

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात पांच आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शुक्रवार शाम को शासन की ओर से पत्र जारी किया गया है. जिन आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर किया गया है, वह सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) रैंक के हैं. इनमें से चार प्रमोशन पाने वाले आईपीएस हैं, जो डीआईजी रैंक पर प्रमोट हुए हैं.

इसके पहले बुधवार को 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था. वहीं, गाजियाबाद के एसडीएम विराग पांडे समेत तीन पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया था. एसडीएम बुलंदशहर लालता प्रसाद और एसडीएम एटा सतीश कुमार को सस्पेंड किया गया था.