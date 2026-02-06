ETV Bharat / state

यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस; 5 सीनियर IPS अफसरों का ट्रांसफर, जानिए कौन-कौन हैं?

एक दिन पहले योगी सरकार ने 24 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर और 3 पीपीएस अफसरों को किया था निलंबित

आईपीएस ट्रांसफर. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 6:50 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 8:03 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात पांच आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. शुक्रवार शाम को शासन की ओर से पत्र जारी किया गया है. जिन आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर किया गया है, वह सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) रैंक के हैं. इनमें से चार प्रमोशन पाने वाले आईपीएस हैं, जो डीआईजी रैंक पर प्रमोट हुए हैं.

इसके पहले बुधवार को 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था. वहीं, गाजियाबाद के एसडीएम विराग पांडे समेत तीन पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किया था. एसडीएम बुलंदशहर लालता प्रसाद और एसडीएम एटा सतीश कुमार को सस्पेंड किया गया था.

ट्रांसफर लिस्ट.
ट्रांसफर लिस्ट. (UP Government)
  • एसटीएफ में एसपी की जिम्मेदारी निभा रहे धुले सुशील चन्द्रभाल को प्रमोशन के बाद एसटीएफ में ही डीआईजी बनाया गया है.
  • आईपीएस अखिलेश कुमार चौरसिया को पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात किया गया है. अभी तक यह पुलिस उपमहानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रहे थे.
  • यमुना प्रसाद को पुलिस उपमहानिरीक्षक पीटीएस मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है. अभी तक या पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी निभा रहे थे.
  • हेमराज मीणा को पुलिस उपमहानिरीक्षक एसआईएफएस के पद की जिम्मेदारी दी गई है. अभी तक यह पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक संबंध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर तैनात थे.
  • सचिंद्र पटेल को पुलिस उपमहानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पद की जिम्मेदारी दी गई है. अभी तक यह पुलिस उपमहानिरीक्षक/ सेनानायत नायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ थे.

