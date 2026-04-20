ETV Bharat / state

आइडिया पसंद आया तो बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेगा फंड, NIT पटना में 5 दिवसीय BOOTCAMP

"यहां बच्चों को इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग और स्टार्टअप को कैसे बिल्ड करना है, इसके टिप्स सिखाए जा रहे हैं. सबसे पहले बच्चों को अपने मन से एक आइडिया लेकर उससे संबंधित स्टार्टअप का विजन तैयार करना है. मुख्य रूप से यह मंच बच्चों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध करा रहा है कि अपने आइडिया को प्रोटोटाइप से स्टार्टअप तक ले जा सकें."- वेदीकर विशाल, रीजनल कोऑर्डिनेटर, इनोवेशन सेल, शिक्षा मंत्रालय

शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के रीजनल कोऑर्डिनेटर वेदीकर विशाल ने बताया कि यह बूट कैंप इनोवेशन डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर है. जो एक ही समय में पूरे भारत में लेह लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक कुल 30 स्थान पर कराया जा रहा है, जिसमें एक स्थान पटना एनआईटी भी है. यहां 200 से अधिक टेक्निकल फील्ड के बच्चे शामिल हो रहे हैं.

5 दिवसीय बूटकैंप का आयोजन: यह एक तरीके का वर्कशॉप है, जिसमें टेक्निकल स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप आइडिया को विस्तार से तैयार करेंगे और उसका प्रेजेंटेशन देंगे. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के माध्यम से आयोजन हो रहा है, जिसमें बाधवानी फाउंडेशन और एसबीआई फाउंडेशन का सहयोग है.

पटना: एनआईटी पटना में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने को लेकर इनोवेशन डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (आईडीई) बूट कैंप-2026 का आयोजन किया गया है. यह कार्यक्रम 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 200 से अधिक टेक्निकल स्टूडेंट और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर शामिल हो रहे हैं.

20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजन (ETV Bharat)

40 टीम में डिवाइड: वेदीकर विशाल ने बताया कि पांच दिनों के इस कार्यक्रम में बच्चों को अपने स्टार्टअप आइडिया क्या प्लानिंग तैयार करना है, जिसे प्रोटोटाइप लेवल तक ले जाया जा सके. बच्चों को कुल 40 टीम में डिवाइड किया गया है. जहां हर बच्चे को अपने आइडिया का प्रेजेंटेशन देना होगा. इसका उद्देश्य ये है कि स्टार्टअप आइडिया बच्चे इस प्रकार तैयार करें कि वह मार्केट रेडी हो. ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ बैकऐंड से उस प्रोजेक्ट में रहे या कोडिंग करें, बल्कि स्वयं उस आइडिया को आगे तक लेकर जाएं इसका प्रयास है.

क्या बोले इंचार्ज?: वहीं, एनआईटी पटना के इनक्यूबेशन सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर भरत गुप्ता ने बताया कि जितने भी 200 के करीब जो स्टूडेंट्स इस बोर्ड कैंप में शामिल हो रहे हैं, वह बीटेक और एमटेक के हैं. अथवा टेक्निकल फील्ड में नया स्टार्टअप जो कर रहे हैं, वे लोग हैं. जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए जिस भी स्टेप की नॉलेज की जरूरत होती है, जैसे चाहे डिजाइन थिंकिंग हो या क्रिटिकल थिंकिंग की हो या फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट्स की हो, इस पांच दिवसीय वर्कशाप में उन्हें सभी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी.

"यह पूरा कार्यक्रम मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल की निगरानी में चल रहा है. एनआईटी पटना को यह कार्यक्रम होस्ट करने का इस बार मौका मिला है. इस कार्यक्रम में बच्चे अपने रॉ आइडिया को लेकर आएंगे और उसे मेच्योर आइडिया तक ले जाने के बारे में सिखाया जाएगा."- प्रो. भरत गुप्ता, इंचार्ज, इनक्यूबेशन सेंटर, एनआईटी पटना

कैसे स्टार्ट करें अपना बिजनेस?: प्रोफेसर भरत गुप्ता ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जब बच्चे यहां से बाहर निकाल कर जाएं तो उनके पास वह सभी जरूरी नॉलेज होगी कि वह अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकें. इसके साथ ही उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के मिशन के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट बच्चों को जॉब सीकर के बजाय जॉब गीवर के रूप में तैयार करने की कोशिश है. यह टेक्निकल एक्सपर्ट बच्चे अपने तकनीक विकसित कर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे. पांच दिनों तक इन्हें स्किल सिखाया जाएगा.

फंड की भी होगी व्यवस्था: भरत गुप्ता ने बताया कि इन्नोवेशन एंड स्टार्टअप से इवेलुएटर आ रहे हैं, जो बच्चों के आइडिया को इवेलुएट करेंगे. जो आईडिया बेहतर होंगे उसे आगे प्रोटोटाइप तक ले जाने और फिर उसे मार्केट तक लाने के लिए फंड किया जाएगा. फंडिंग के लिए युक्ति और स्मार्ट इंडिया हाइपोथेन जैसे कई सारे प्रोजेक्ट है. जहां से बच्चों के स्टार्टअप आइडिया को फंडिंग मिलती है. कार्यक्रम के अंतिम दिन बच्चे अपने आइडिया को लेकर डिटेल में प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें डिजाइन से लेकर उसके विजन तक विस्तार में बताएंगे.

ये भी पढ़ें: एनआईटी पटना का दीक्षांत समारोह, 1018 छात्र-छात्राओं को प्रदान की गई उपाधि