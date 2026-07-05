ETV Bharat / state

20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, जानें किस दिन क्या होगा?

20 जुलाई से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा. 5 दिवसीय सत्र के दौरान सम्राट सरकार प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar monsoon session
बिहार विधानमंडल मानसून सत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. पांच दिवसीय मानसून सत्र के लिए राज्यपाल की सहमति के बाद विधानमंडल की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है. सम्राट चौधरी सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-- 27 का प्रथम अनुपालक बजट भी मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा.

5 दिवसीय होगा सत्र: मानसून सत्र में कई विधेयक भी सरकार की ओर से लाया जाएगा. चार दिनों के मानसून सत्र में विधानसभा और विधान परिषद में कई महत्वपूर्ण कार्य सरकार निपटाएगी. विधान परिषद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होगी. उसी दिन प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा. इसके बाद शोक प्रस्ताव सभापति की ओर से पढ़ा जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी.

Bihar monsoon session
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ प्रेम कुमार (ETV Bharat)

जानें किस दिन क्या होगा?: दूसरे दिन यानी 21 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी. 22 जुलाई को तीसरे दिन राजकीय विधायक पेश होगा, जबकि 23 जुलाई को चौथे दिन राजकीय विधायक पेश होगा. वहीं, 24 जुलाई को सत्र के आखिरी दिन वित्तीय वर्ष 2026 27 के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. साथ ही सरकार की ओर से विनियोग विधेयक भी पास कराया जाएगा.

मानसून सत्र में पहले दिन को छोड़कर शेष चार दिन प्रश्न काल भी होगा, जिसमें विधायकों के प्रश्नों का उत्तर होगा. प्रश्न काल में सरकार की ओर से मंत्री उत्तर देंगे. मानसून सत्र हंगामादार होने के आसार हैं क्योंकि कानून व्यवस्था और किसने की समस्याओं को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है.

Bihar monsoon session
बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार (ETV Bharat)

सरकार को घेरने की तैयारी: मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्णा कहा कि पार्टी की ओर से इस पर रणनीति बनाई जाएगी. हालांकि पहले से ही कई मुद्दे हैं. मसलन फेक एनकांउटर सहित सरकार ने जो वादा किया है, उन सब पर हम लोग जवाब लेंगे.

एनकाउंटर पर हंगामे के आसार: बिहार में भोजपुर एनकाउंटर पर सरकार बैकफुट पर है. वैसे तो न्यायिक जांच हो रही है लेकिन मानसून सत्र के दौरान यह मामला उठ सकता है. वहीं महिलाओं को रोजगार के लिए दूसरी किस्त अब तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है तो इस पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है. मानसून सत्र को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में तैयारी शुरू हो गई है.

ये भी पढ़ें:

30 जुलाई को होगी वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे.. नितिन नबीन वाली बांकीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान

बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर..जन सुराज ने की उम्मीदवार की घोषणा

बांकीपुर उपचुनाव में वीणा मानवी की एंट्री से कितना बदलेगा मुकाबला, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े?

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY
बिहार विधानसभा
बिहार विधानमंडल मानसून सत्र
BIHAR NEWS
BIHAR MONSOON SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.