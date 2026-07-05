20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, जानें किस दिन क्या होगा?
20 जुलाई से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा. 5 दिवसीय सत्र के दौरान सम्राट सरकार प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 5, 2026 at 4:58 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. पांच दिवसीय मानसून सत्र के लिए राज्यपाल की सहमति के बाद विधानमंडल की ओर से अधिसूचना जारी हो गई है. सम्राट चौधरी सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-- 27 का प्रथम अनुपालक बजट भी मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा.
5 दिवसीय होगा सत्र: मानसून सत्र में कई विधेयक भी सरकार की ओर से लाया जाएगा. चार दिनों के मानसून सत्र में विधानसभा और विधान परिषद में कई महत्वपूर्ण कार्य सरकार निपटाएगी. विधान परिषद की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होगी. उसी दिन प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश होगा. इसके बाद शोक प्रस्ताव सभापति की ओर से पढ़ा जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी.
जानें किस दिन क्या होगा?: दूसरे दिन यानी 21 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी. 22 जुलाई को तीसरे दिन राजकीय विधायक पेश होगा, जबकि 23 जुलाई को चौथे दिन राजकीय विधायक पेश होगा. वहीं, 24 जुलाई को सत्र के आखिरी दिन वित्तीय वर्ष 2026 27 के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. साथ ही सरकार की ओर से विनियोग विधेयक भी पास कराया जाएगा.
मानसून सत्र में पहले दिन को छोड़कर शेष चार दिन प्रश्न काल भी होगा, जिसमें विधायकों के प्रश्नों का उत्तर होगा. प्रश्न काल में सरकार की ओर से मंत्री उत्तर देंगे. मानसून सत्र हंगामादार होने के आसार हैं क्योंकि कानून व्यवस्था और किसने की समस्याओं को लेकर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है.
सरकार को घेरने की तैयारी: मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्णा कहा कि पार्टी की ओर से इस पर रणनीति बनाई जाएगी. हालांकि पहले से ही कई मुद्दे हैं. मसलन फेक एनकांउटर सहित सरकार ने जो वादा किया है, उन सब पर हम लोग जवाब लेंगे.
एनकाउंटर पर हंगामे के आसार: बिहार में भोजपुर एनकाउंटर पर सरकार बैकफुट पर है. वैसे तो न्यायिक जांच हो रही है लेकिन मानसून सत्र के दौरान यह मामला उठ सकता है. वहीं महिलाओं को रोजगार के लिए दूसरी किस्त अब तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है तो इस पर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है. मानसून सत्र को लेकर विधानसभा और विधान परिषद में तैयारी शुरू हो गई है.
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