बिहार में बालू कारोबारी से मांगी रंगदारी, कहा- '5 करोड़ दो नहीं तो प्रभुजी से मिलवा दूंगा'

बिहार में एक बालू कारोबारी से 5 करोड़ रंगदारी मांगी गई है. कहा कि 5 दिन में नहीं दोगे तो प्रभुजी से मिलवा देंगे.

EXTORTION DEMAND FROM SAND TRADER
डिहरी थाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
रोहतास : बिहार के रोहतास में एक बालू कारोबारी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई है. जिसके बाद डरे सहमे कारोबारी ने थाने में पुलिस को लिखित शिकायत दी है. वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पीड़ित के आवेदन के मुताबिक मलेशिया से 28 नवंबर को फोन कर धमकाया गया था. जिसके बाद पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

'गोली एकदम सही निशाने पर लगेगी' : पीड़ित ने पुलिस को दिए गए आवेदन में लिखा है कि आरोपित ने फोन कर कहा, ''तुम बालू का काम कर रहे हो और काम लिए हो. अब हमारी बारी है तुमसे पैसा कमाने की. मेरे पास ऐसे शूटर हैं कि गोली एकदम सही निशाने पर लगेगी.'' यह कॉल व्हाट्स एप के माध्यम से की गई. कॉल आने के बाद से कारोबारी दहशत में है.

खुद को बताया कुख्यात का भाई : पुलिस की मानें तो बालू कारोबारी का नाम अभी उजागर नहीं किया जा सकता. उन्हें मलेशिया के कोड से गत 28 नवंबर को फोन किया गया था. कॉल करने वाले ने खुद को एक कुख्यात अपराधी का छोटा भाई बताया था.

'5करोड़ नहीं दिए तो प्रभुजी से मिलवा दूंगा' : आरोपी ने व्हाट्स एप कॉल पर धमकी भरे लहजे में कहा कि तुम चाहे बाडीगार्ड रखो या बुलेटप्रूफ गाड़ी, मेरे पास ऐसे शूटर हैं कि गोली एकदम सही निशाने पर लगेगी. अगर मरना नहीं चाहते हो तो मुझे पांच करोड़ रुपये पांच दिनों के अंदर दे दो. नहीं दिए तो प्रभुजी से मिलवा दूंगा. उसने उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर भी रंगदारी की मांग की है.

''आवेदन मिला है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जांचोपरांत ही कुछ कहा जा सकता है. अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.''- शिवेंद्र कुमार, नगर थानाध्यक्ष, डेहरी

