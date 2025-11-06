ETV Bharat / state

'पांच करोड़ दे दे नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा', लॉरेंस के नाम से ऊना में कारोबारी को मिल रही धमकियां

ऊना में कारोबारी से पांच करोड़ की मांग की जा रही है. ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

ऊना में व्यापारी से मांगी गई रंगदारी
ऊना में व्यापारी से मांगी गई रंगदारी (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऊना: जिले के शराब कारोबारी राजीव राणा उर्फ केके राणा को वीरवार को व्हाट्स ऐप पर दोबारा धमकी भरा वॉइस मैसेज मिला. वॉइस मैसेज के जरिए पांच करोड़ रुपये की मांग की गई है. ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकियों का सिलसिला तीन दिन से चल रहा है. पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है.

सबसे पहले धमकी व्हाट्स ऐप पर मंगलवार को मिली थी.इसके आधार पर शराब कारोबारी संजीव राणा ने पुलिस को सूचित किया था. इसे लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ था, जबकि बुधवार को फिर से धमकी भरा मैसेज मिला था. इसमें पुलिस के पास मामला दर्ज करने को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी. अब मामला दर्ज होने के बाद वीरवार को गैंगस्टर हरि बॉक्सर के नाम पर एक बार फिर कारोबारी को धमकी भरा संदेश भेजा गया है. जिसमें कहा गया है 'केके...हरि बोल रहा हूं बॉक्सर…अब तेरा नंबर है, लुधियाणा में करवा दी कार्रवाई…5 करोड़ दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा.'

धमकी देने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस का भाई

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, मंगलवार को राणा ने पुलिस को सूचना दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर 5 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की और जान से मारने की धमकी दी. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई और नाम हरि बॉक्सर बताया था. पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद भी धमकियां बंद नहीं हो रही हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं, ऊना पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार भाटिया ने बताया कि 'तकनीकी पक्ष वॉइस मैसेज का स्रोत खोज रहा है. संदिग्ध नंबरों की पड़ताल और कॉल रिकॉर्ड की जांच का काम शुरू कर दिया गया है. साथ ही फोरेंसिक और मोबाइल डेटा से भी पहचान की कोशिश की जा रही है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि मामले के संबंध में पुलिस ने कई जगह पर छापेमारी की है. मामले की जांच कई कोणों से की जा रही है. पीड़ित को सुरक्षा संबंधी सतर्कता बरतने और संदिग्ध संपर्क मिलने पर तुरंत थाने को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं.'

ये भी पढ़ें: Hello मैं लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा हूं, शाम तक 5 करोड़ नहीं दिए तो... शराब कारोबारी से मांगी रंगदारी

TAGGED:

EXTORTION DEMANDED FROM BUSINESSMAN
LAWRENCE BISHNOI
UNA MISCREANTS DEMANDS EXTORTION
EXTORTION DEMAND UNA
UNA EXTORTION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.