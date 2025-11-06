ETV Bharat / state

'पांच करोड़ दे दे नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा', लॉरेंस के नाम से ऊना में कारोबारी को मिल रही धमकियां

ऊना: जिले के शराब कारोबारी राजीव राणा उर्फ केके राणा को वीरवार को व्हाट्स ऐप पर दोबारा धमकी भरा वॉइस मैसेज मिला. वॉइस मैसेज के जरिए पांच करोड़ रुपये की मांग की गई है. ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकियों का सिलसिला तीन दिन से चल रहा है. पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है.

सबसे पहले धमकी व्हाट्स ऐप पर मंगलवार को मिली थी.इसके आधार पर शराब कारोबारी संजीव राणा ने पुलिस को सूचित किया था. इसे लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज हुआ था, जबकि बुधवार को फिर से धमकी भरा मैसेज मिला था. इसमें पुलिस के पास मामला दर्ज करने को लेकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी. अब मामला दर्ज होने के बाद वीरवार को गैंगस्टर हरि बॉक्सर के नाम पर एक बार फिर कारोबारी को धमकी भरा संदेश भेजा गया है. जिसमें कहा गया है 'केके...हरि बोल रहा हूं बॉक्सर…अब तेरा नंबर है, लुधियाणा में करवा दी कार्रवाई…5 करोड़ दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा.'

धमकी देने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस का भाई

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, मंगलवार को राणा ने पुलिस को सूचना दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर 5 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की और जान से मारने की धमकी दी. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई और नाम हरि बॉक्सर बताया था. पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद भी धमकियां बंद नहीं हो रही हैं.