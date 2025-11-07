ETV Bharat / state

केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे छात्र, अचानक हुआ धमाका, पांच बच्चे घायल

इंदौर: इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के एक स्कूल की केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करने के दौरान 5 बच्चे घायल हो गए. जिसकी जानकारी होने पर स्कूल प्रबंधन ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें घर भेज दिया. वहीं पुलिस मामले की जांच-पड़ताल करने में जुटी है. मामले में किसी भी बच्चों के परिजन ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि लैब में प्रैक्टिकल के दौरान इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं. इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं.

पूरा मामला इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र का है. शिशु कुंज स्कूल के सातवीं कक्षा के छात्र स्कूल की केमिस्ट्री की लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे. इसी दौरान लैब में एक केमिकल की बोतल अचानक टूट गई. जिससे केमिकल से भरी हुई कांच की बोतल के कुछ टुकड़े छात्रों को लग गए. घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन को लगते ही उन्होंने बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया और पूरे मामले की जानकारी उनके परिजनों को दी गई.