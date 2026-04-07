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सलूंबर में रहस्यमयी बीमारी! 5 दिन में 5 मासूमों की मौत, प्रशासन अलर्ट मोड पर

इनमें से चार बच्चों की उम्र 4 साल और एक की उम्र 2 साल बताई जा रही है.

सलूंबर में 5 बच्चों की मौत
सलूंबर में 5 बच्चों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 7:05 AM IST

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सलूंबर : जिले के लसाड़िया ब्लॉक के घाटा और लालपुरा गांवों में तेज उल्टी-दस्त और बुखार की अज्ञात बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है. महज पांच दिनों के भीतर दो से चार साल की उम्र के पांच मासूमों की मौत हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी और एसडीएम दिनेश आचार्य ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. कलेक्टर ने मेडिकल टीम को पूरे क्षेत्र का गहन सर्वे कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने और हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

सोमवार को बीसीएमओ डॉ. सिंटू कुमावत के नेतृत्व में मेडिकल टीम प्रभावित गांवों में पहुंची और घर-घर सर्वे शुरू किया. टीम की ओर से बच्चों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. साथ ही अन्य बच्चों की स्क्रीनिंग कर उन्हें तत्काल उपचार देने की व्यवस्था की जा रही है. बीसीएमओ डॉ. कुमावत ने बताया कि फिलहाल मौतों के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. यह वायरल संक्रमण है या कोई मौसमी बीमारी, इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

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बीमार बच्चों को पहले तेज बुखार, उल्टी, दस्त और ऐंठन की शिकायत हुई थी. हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें धरियावद अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते उन्हें प्रतापगढ़, सलूम्बर जिला अस्पताल और बाद में उदयपुर के एमबी अस्पताल रेफर किया गया. इस दौरान दो बच्चों की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि तीन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. इनमें से चार बच्चों की उम्र 4 साल और एक की उम्र 2 साल बताई जा रही है. एक बालक और बालिका ने 1 अप्रैल को, जबकि 5 अप्रैल को 2 बालक और 1 बालिका की मौत हुई है.

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5 CHILDREN DEAD IN 5 DAYS
MYSTERIOUS ILLNESS IN SALUMBAR
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सलूंबर में रहस्यमयी बीमारी

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