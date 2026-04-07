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सलूंबर में रहस्यमयी बीमारी! 5 दिन में 5 मासूमों की मौत, प्रशासन अलर्ट मोड पर

सलूंबर : जिले के लसाड़िया ब्लॉक के घाटा और लालपुरा गांवों में तेज उल्टी-दस्त और बुखार की अज्ञात बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है. महज पांच दिनों के भीतर दो से चार साल की उम्र के पांच मासूमों की मौत हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी और एसडीएम दिनेश आचार्य ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. कलेक्टर ने मेडिकल टीम को पूरे क्षेत्र का गहन सर्वे कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने और हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

सोमवार को बीसीएमओ डॉ. सिंटू कुमावत के नेतृत्व में मेडिकल टीम प्रभावित गांवों में पहुंची और घर-घर सर्वे शुरू किया. टीम की ओर से बच्चों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. साथ ही अन्य बच्चों की स्क्रीनिंग कर उन्हें तत्काल उपचार देने की व्यवस्था की जा रही है. बीसीएमओ डॉ. कुमावत ने बताया कि फिलहाल मौतों के सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. यह वायरल संक्रमण है या कोई मौसमी बीमारी, इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.