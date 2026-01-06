फर्रुखाबाद की वो 5 बुनियादी मांगें, जिनकी अरसे से हो रही मांग, जानें सब कुछ

ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद: यूपी के ऐतिहासिक जिले फर्रुखाबाद के दिन अब बहुरने वाले हैं. जनता मांगों को लेकर मुखर हो रही है. सांसद आवाज उठा रहे हैं. प्रदेश के मुखिया के दिल तक लाखों की ये बात पहुंच गई है. देखिए ईटीवी संवाददाता आलोक दुबे की खास रिपोर्ट...

किसी भी गांव, ब्लॉक और जिले का पहिया तभी तेजी से भागता है, जब वहां का चहुंमुखी विकास हो. लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों. इन्हीं सब चीजों को लेकर फर्रुखाबाद विकास की बाट जोह रहा है. यहां के हालात ये हैं कि मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी का विकास नहीं हो पाया है. फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण की फाइल अटकी पड़ी है. फर्रुखाबाद में कानपुर-कासगंज रेल सेक्शन पर दो रेल उपरिगामी सेतु (Overhead Bridge) का अब तक निर्माण नहीं हो पाया है. इसके साथ ही यहां पर प्राणी उद्यान तक नहीं है. अगर ये सभी काम होते हैं, तो फर्रुखाबाद शहर का विकास तो होगा ही, इसका असर भी पूरे जिले के डेवलेपमेंट के साथ प्रदेश की प्रगति पर पड़ेगा और ये जिला चल पड़ेगा.

फर्रुखाबाद की समस्याएं दूर होंगी. (ETV Bharat)

गौर करें तो पर्यटन की दृष्टि से फर्रुखाबाद, देश में खास मुकाम रखता है. यहां अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कई तीर्थ स्थल हैं. जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक हरेक साल आते हैं.

फर्रुखाबाद हवाई पट्टी

फर्रुखाबाद में मौजूद रनवे 1228 मीटर × 24 मीटर है, जो कि वर्तमान में 2 बी श्रेणी के विमान संचालन के लिए ही है. इसके साथ ही फर्रुखाबाद में मौजूद हवाई पट्टी 20 एकड़ भूमि पर ही सीमित है. साथ ही ये अवरोधों से घिरी है. अब इस हवाई पट्टी की मांग ने जोर पकड़ा है.

बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने उठाई मांग

फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने सीएम योगी आदित्य नाथ से मांग की है कि मोहम्मदाबाद में उड्डयन विभाग की 20 एकड़ भूमि है. जहां किसी प्रकार का कोई अवरोध एवं अतिक्रमण नहीं है. इसके अलावा वहां पर सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पड़ी है. जिसका उपयोग उक्त हवाई पट्टी को विकसित करने में किया जा सकता है.

उन्होंने मोहम्मदाबाद स्थित हवाई पट्टी को उड़ान योजना में सम्मिलित करके ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए वैकल्पिक भूमि को चिह्नित कर लेआउट तैयार करने की मांग की है.

भाजपा सांसद ने ये भी मांग की है कि संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यहां कई अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कई तीर्थ स्थल हैं. जहां देश-विदेश से लाखों पर्यटकों आते हैं. ऐसे में हवाई पट्टी के विकास से जिले का भला होगा.

सांसद ने सीएम से फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की मांग की है. औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन क्षेत्र में भी फर्रुखाबाद अपनी अलग पहचान रखता है. इस शहर में दो-दो रेलवे स्टेशन स्थित हैं. फर्रुखाबाद शहर के सुनियोजित विकास के लिए फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण की स्थापना से इस शहर और जिले का अच्छे से विकास होगा. गौर करें तो प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित फाइल शासन में लंबित है.

इसी तरह से फर्रुखाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में फर्रुखाबाद शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग की लगभग 160 हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी हुई है. जिसके कुछ हिस्से पर अतिक्रमण भी हो गया है. वन विभाग की लगभग 160 हेक्टेयर भूमि, जो रमन्ना गुलजारबाग ग्राम सभा में स्थित है. इस जमीन पर सांसद मुकेश राजपूत ने एक प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) या पिकनिक स्पॉट विकसित करने की मांग है.

इतना ही नहीं जिले में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा, पौराणिक नगरी एवं जैन तीर्थ स्थल कंपिल, बाबा नीम करोली धाम, श्रंगीरामपुर एवं पांचाल घाट पर गंगा तट पर वर्ष भर लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है. ऐसे में शहर के निकट रमन्ना गुलजारबाग में स्थित वन विभाग की जमीन पर पर चिड़ियाघर बनाए जाने की मांग की है.

FARRUKHABAD
फर्रुखाबाद की वो 5 बुनियादी मांगें. (ETV Bharat)

ऐतिहासिक है फर्रुखाबाद

  • फर्रुखाबाद में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा स्थित है. यहीं पर भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ था.
  • इसी फर्रुखाबाद में अंतर्राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल कंपिल (कांपिल्य) स्थित है. यहीं पर जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ के चारों कल्याणक हुए थे. ये कंपिल (कांपिल्य) नगर महाभारत कालीन पौराणिक नगरी पांचाल देश की राजधानी हुआ करती थी.
  • बाबा नीम करोली महाराज की तपोस्थली भी यही मोहम्मदाबाद के निकट ग्राम नीम करोली में स्थित है.
  • फतेहगढ़ में सेना के दो रेजीमेंट सेंटर भी स्थित है. फर्रुखाबाद उद्योग की दृष्टि से भी देश में प्रमुख स्थान रखता है. यहां जरदोजी की ब्लॉक प्रिंटिंग विश्वविख्यात है.
  • इतना ही नहीं, यहां से 40 किलोमीटर दूरी पर इत्र नगरी कन्नौज स्थित है. यहां भी पूरे देश से इत्र व्यापारियों का आवागमन होता है.
  • एक अनुमान के मुताबिक आज के दिन फर्रुखाबाद शहर की आबादी लगभग 7 लाख के आसपास है. इस शहर में सामरिक महत्व के दो बड़े-बड़े सैन्य रेजिमेंट सेंटर भी स्थित है. इस तरह से ये देश के कई हिस्सों से जुड़ा है.

भूमि के सर्किल रेट से विकास की रफ्तार धीमी

फर्रुखाबाद शहर का समुचित विकास न होने पर फर्रुखाबाद सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भूमि के सर्किल रेट काफी कम है. कई ग्राम पंचायतें नगर पंचायतें बन गई हैं. जैसे खिमसेपुर नगर पंचायत और संकिसा नगर पंचायत में तीन दर्जन से अधिक गांव सम्मिलित हो गए हैं. परंतु सर्किल रेट अभी बहुत कम है, जिससे बैनामा आदि करने में सरकार के राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है. किसानों को अपनी भूमि का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है.

खीमसेपुर नगर पंचायत व संकिसा नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभाओं सिरौली, महल, वरोन और नीम करौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली भूमि के सर्किल रेट शासन स्तर से बढ़ाने की भी बात उठ रही है. इससे ग्रामीणों को अपनी भूमि का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और राजस्व की भी वृद्धि हो सकेगी.

ओवरहेड रेलवे ब्रिज की उठाई मांग

फर्रुखाबाद में पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत दो रेल संपर्क रेल समपारों (रेल उपगिरामी सेतु 154 स्पेशल/ 9 एवं 182 स्पेशल) पर भारी यातायात होने से जाम की स्थिति बनी रहती है. बच्चों को स्कूल आने जाने गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को अस्पताल ले जाने, एंबुलेंस एवं मंडी में किसानों को फसल पहुंचने ट्रैक्टर इत्यादि आने जाने के अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसकी मांग भी शासन स्तर पर लंबित है.

इस संदर्भ में सेतु के निर्माण के लिए भाजपा सांसद ने सीएम से शासनादेश जारी करने की मांग उठाई है. ऐसे में अगर समपार ब्रिज बन गया, तो आम जनमानस को जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी और जिले का व्यापार भी अच्छा हो जाएगा.

फर्रुखाबाद में प्राणी उद्यान चिड़ियाघर की स्थापना जनपद में मनोरंजन के विभिन्न स्थलों का अभाव रहा है. यहां बड़े शहरों की तरह मॉल या मल्टीप्लेक्स अभी तक स्थापित नहीं हो पाए हैं. ऐसे में प्राणी उद्यान की स्थापना न केवल यहां के निवासियों को मनोरंजक स्थल प्रदान करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन जीव संरक्षण की दिशा में भी यह कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा.

इन मुद्दों पर फर्रुखाबाद बद्री विशाल में प्रोफेसर अभिषेक शुक्ला ने बताया कि फर्रुखाबाद की जनता व वरिष्ठ नागरिकों की यही राय है कि जिले के चतुर्दिक विकास के लिए सांसद की पहल महत्वपूर्ण है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी के विकास के लेआउट तैयार करने से संबंधित है.

उन्होंने कहाकि, "यहां संकिसा जैसा बौद्ध तीर्थस्थल, नीम करौरी महाराज की तपोस्थली और छोटी काशी के रूप में सनातन की पौराणिक विरासत का अस्तित्व मिलता है. ऐसे में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फर्रुखाबाद का हवाई नेटवर्क से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है."

उन्होंने कहाकि इस संबंध में सांसद मुकेश राजपूत की इस पहले से हवाई पट्टी का बेहतर उपयोग हो सकेगा और जिले की प्रगति में चार चांद लग जाएगा.

वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं, तब नेताओं द्वारा सब दिखावा किया जाता है. उन्होंने कहाकि यह सब कागजों में दिखाई देते हैं, पर धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता. अब देखने वाली बात यह होगी कि फर्रुखाबाद के तीन बार के सांसद इन योजनाओं को कब तक लागू कर पाते हैं, जिससे जनता को सहूलियत मिलेगी.

वही विधायक सुशील शाक्य ने कहा कि "यह फर्रुखाबाद की जरूरतें हैं, जल्द ही इसे पूरा कराया जाएगा. मुख्यमंत्री से यह मांग सांसद मुकेश राजपूत ने की है, तो जल्द से जल्द इन मांगों को सीएम योगी पूरा कराएंगे." हालांकि यह उपयोगिता तभी सिद्ध हो पाएगी, जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी.

बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर जिले की खूबसूरती बढ़ाने की मांग की है. इस भेंट के दौरान मोहम्मदाबाद ब्लाक के सकवाई स्थित हवाई पट्टी को विकसित करने की मांग की.

इसके साथ ही राजपूत ने उन्हें बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा, बाबा नीम करौरी की तपस्थली और कपिल के महत्व का उल्लेख किया. सांसद ने फर्रुखाबाद को विकास प्राधिकरण बनाने सहित अन्य कई मांगें रखी.

