अमेठी में भाई की हत्या के आरोप में बहन सहित 5 गिरफ्तार, भैया दूज पर करवाया था हमला
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से सभी आरोपियों को पकड़ा, जमीन का विवाद आया सामने.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 6:23 PM IST
अमेठी: कोतवाली इलाके में तीन दिन पूर्व हुई अधेड़ की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्या के आरोप में बहन सहित पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस की छानबीन में सामने आया कि बहन ने जमीन के विवाद में भैया दूज के दिन भाई की हत्या करवाई थी.
दिनांक 23.10.2025 को थानाक्षेत्र अमेठी अन्तर्गत हुई हत्या का अनावरण करते हुए हत्या में शामिल 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अभियुक्तों की निशानदेही पर 03 डण्डा/ढबका (आलाकत्ल) बरामदगी के संबंध में #AddlSP_अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिहं द्वारा दी गयी बाइट।#amethipolice pic.twitter.com/S46jSX9Xiv— AMETHI POLICE (@amethipolice) October 26, 2025
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक, कोतवाली क्षेत्र के पूरे तिवारी गांव स्थित पावर हाउस के पास बीते बृहस्पतिवार को साइकिल से घर लौट रहे निर्मल कश्यप (56) की बाइक सवार तीन बदमाशों ने लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने घटना के खुलासा के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की. एक सीसीटीवी कैमरे में तीन संदिग्ध युवक जाते दिखाई पड़े. मृतक के भाई की तहरीर पर बहन के दामाद, उसके पड़ोसी और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
पुलिस को शुरू से ही जमीन विवाद की आशंका थी. इसके बाद पुलिस ने इसी एंगल पर जांच तेज कर दी. आखिरकार पुलिस ने हत्या में शामिल दिवाकर पुत्र कृष्णदेव, शिव प्रताप पुत्र राम प्रताप, वंशराज उर्फ बंटू पुत्र लालजी, अरुण कुमार पुत्र कड़ेदिन और मृतक की बहन सतना को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त अरुण कुमार सतना को बुआ मानता था. सतना और उसके भाई निर्मल के बीच जमीन का विवाद था. इसलिए सतना ने अरुण के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. अरुण ने अपने तीन साथियों दिवाकर, शिवप्रसाद और बंसराज उर्फ बंटू को इसमें शामिल किया. घटना में प्रयुक्त तीन डंडों को पुलिस ने बरामद कर लिया है.
