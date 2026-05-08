ETV Bharat / state

डॉग के भौंकने से मिला सुराग, जैन मंदिर सहित अन्य मंदिरों में चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों से दुर्ग के मल्लिनाथ मंदिर की भगवान शांतिनाथ, महावीर स्वामी की मूर्तियां और आभा मंडल बरामद किए हैं.

Recovered idols and items related to the theft case
चोरी के मामले बरामद प्रतिमाएं एवं सामान (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 7:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: चित्तौड़ दुर्ग पर कीर्ति स्तम्भ के पास स्थित मल्लिनाथ जैन मंदिर सहित शहर के कैलाश नगर के रामेश्वर महादेव और चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर में हुई चोरी की वारदात के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन मंदिरों के ताले तोड़ कर मूर्तियों सहित चांदी के आभूषण, छत्र, बैकुण्ठी, सिंहासन और दान पात्र में से नगदी चोरी हो गई थी. गत 16 अप्रैल की रात्रि में शहर भर में बिजली गुल होने के दौरान मल्लिनाथ जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले का खुलासा पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है. पुलिस जांच के दौरान कुत्ते के भौंकने से पुलिस को बड़ा सुराग मिला और तकनीकी जांच कर आरोपियों तक पुलिस पहुंची.

मूर्तियां और आभा मंडल बरामद: पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने शुक्रवार शाम को मीडिया से बातचीत में बताया कि गत 16 अप्रैल की मध्य रात्रि को दुर्ग के मल्लिनाथ जैन मंदिर में चोरी हुई थी. चोर यहां से अष्ट धातु की प्रतिमाओं के अलावा चांदी के छत्र सहित अन्य सामग्री चोरी कर ले गए थे. इसके बाद 26 अप्रैल की रात्रि को कैलाश नगर के रामेश्वर महादेव और 29 अप्रैल की रात्रि को चामटी खेड़ा के द्वारिकाधीश मंदिर के ताले टूटने का मामला सामने आया. तीनों मामलों में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई. इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दुर्ग के मल्लिनाथ मंदिर की भगवान शांतिनाथ, महावीर स्वामी की मूर्तियां और आभा मंडल बरामद किए हैं. वहीं तीनाें मंदिरों में चोरी हुए चांदी के छत्र और दूसरे सामान की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं.

पुलिस को ऐसे हाथ लगी सफलता, देखें वीडियो (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित जैन मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चोरी, गल्ला तोड़कर नकदी भी ले गए चोर, सोता रहा चौकीदार

बिजली गुल होने के दौरान की थी वारदात: गत 16 अप्रैल की मध्यरात्रि को दुर्ग के कीर्ति स्तम्भ के पास स्थित मल्लिनाथ जैन मंदिर के 5 ताले तोड़ कर शातिर बदमाशों ने चाेरी की वारदात को अंजाम दिया था. उस दिन 220 केवी जीएसएस में ब्लास्ट होने के कारण शहर और आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद थी. वहीं अभय कमांड कैमरे भी लाइट बंद होने के कारण नहीं चले. कई घरों और निजी संस्थानों के कैमरे भी इनवरटर खत्म होने के कारण बंद हो चुके थे. बदमाशों ने रात्रि में परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए मंदिर में लगी मूर्तियों के साथ-साथ चांदी के छत्र, तीन आभा मंडल, दान पात्र आदि पर हाथ साफ कर लिया. इस दौरान वहां तैनात एएसआई के दो चौकीदार सो रहे थे, जिनको भनक तक नहीं थी. ऐसे में चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस के लिए चुनाैती बन गया था.

Accused arrested in theft case at Chittor Fort
चित्तौड़ दुर्ग पर हुई चोरी के मामले में पकड़े आरोपित (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें: जैन मंदिर में डेढ़ करोड़ की चोरी: पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक डिटेन

20 दिनों के अथक प्रयास लाए रंग: चोरी के वारदात के बाद अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया. टीमों ने 20 दिन तक घटना स्थल के आस-पास के रास्तों का गहनता से निरीक्षण किया और संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी एकत्र की. सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने और सूचना एकत्र करने के बाद टीमों ने शंका होने पर निम्बाहेड़ा के पेमदिया का खेड़ा निवासी मिट्ठूलाल नायक पर निगरानी शुरू की. वह गत एक माह से शहर के दिवाकर नगर में कमरा किराया लेकर रह रहा था. इसे संदिग्ध पाए जाने पर उसे व उसके साथियों को डिटेन कर पूछताछ की. जिस पर उन्होंने वारदात करना स्वीकार कर लिया और उनके कब्जे से मूर्तियां भी बरामद की गई.

पढ़ें: नैनवा जैन मंदिर चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, चार शातिर चोर गिरफ्तार ‎

कुत्ते के भौंकने ने दिया सुराग: सूत्र बताते हैं कि इसी दौरान दुर्ग के पीछे मानपुरा मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने के दौरान कैमरे में उसी रात करीब 4 बजे दुर्ग की ओर मुंह कर के एक डॉग भौंकता दिखाई दिया. इस पर टीम को शंका हुई और उन्होंने उसके आगे के कैमरे की जांच की, तो तीन अलग-अलग बाइक पर कुछ संदिग्ध दिखे. इसी आधार पर पुलिस ने गांव-गांव छानते हुए पुठोली, आजोलिया का खेड़ा सहित विभिन्न मार्गों पर जांच पड़ताल की और अहम सुराग हाथ लगे. इसके बाद इस काम के मास्टरमाइंड मिट्ठूलाल नायक पर निगरानी रखने और उससे पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ. पूरे घटना का खुलासा करने में कांस्टेबल प्रहलाद, बलवन्त सिंह और सुनील चौधरी की विशेष भूमिका रही.

SP Inspecting the Seized Items
बरामदगी देखते पुलिस अधीक्षक (ETV Bharat Chittorgarh)

इनकी हुई गिरफ्तारी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए बदमाशों ने दुर्ग स्थित जैन मंदिर के अलावा शहर के कैलाशनगर स्थित रामेश्वर मंदिर, चामटीखेड़ा के द्वारिकाधीश मंदिर और उदयपुर जिले में आने वाले फतेहनगर के खाटुश्याम मंदिर में चोरी की वारदात करना कबूल किया है. पुलिस ने इस मामले में अब तक निंबाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के पेमदिया खेड़ा निवासी मिट्ठूलाल पुत्र गोपीलाल नायक, राशमी के पहुंना निवासी कान्हा उर्फ कन्हैयालाल पुत्र शंभूलाल नायक, कीर मोहल्ला पहुंना निवासी राजमल उर्फ राजू पुत्र गोपीदास कामड, कपासन के गाड़रियावास निवासी प्रकाश पुत्र माधू खारोल तथा राशमी के मरमी निवासी हिम्मत पुत्र प्रकाशचंद्र सालवी को गिरफ्तार किया. इस मामले में चार अन्य आरोपित नामजद हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. वहीं एक महिला भी संदिग्ध है, जिसे भी नामजद कर तलाश जारी है.

TAGGED:

5 ACCUSED OF TEMPLE THEFT ARRESTED
THEFT IN TEMPLES OF CHITTORGARH
DOG BARKING SOLVE THEFT CASE
CONTINUES THEFT IN TEMPLES
THEFT IN JAIN TEMPLE IN CHITTORGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.