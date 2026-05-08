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डॉग के भौंकने से मिला सुराग, जैन मंदिर सहित अन्य मंदिरों में चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार

चोरी के मामले बरामद प्रतिमाएं एवं सामान ( ETV Bharat Chittorgarh )