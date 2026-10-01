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कमलेश मोगिया ब्लाइंड मर्डर : गरबा पांडाल में विवाद के बाद रची हत्या की साजिश, 5 गिरफ्तार, 1 नाबालिग निरुद्ध

चित्तौड़गढ़ : जिले के डूंगला थाना क्षेत्र के तलावदा गांव में 21 सितंबर की रात हुए कमलेश मोगिया हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस थाना डूंगला और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार और 1 नाबालिग को निरुद्ध किया गया है. वारदात में प्रयुक्त कार, तलवार और चाकू भी जब्त किए गए हैं. गरबा पांडाल में हुए विवाद के बाद हत्या की गई थी.

चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गत 21 सितंबर की रात करीब 9.15 बजे कमलेश मोगिया पुत्र मोहनलाल मोग्या निवासी तलावदा खेत की फसल की रखवाली के लिए गया था. यहां तलावदा स्थित सरकारी स्कूल के सामने अज्ञात लोगों ने उस पर तलवार और चाकू से 8-9 वार कर हत्या कर दी. थाना डूंगला में हत्या का मामला दर्ज किया गया. ब्लाइंड मर्डर को गंभीरता से लेते हुए एएसपी गजेंद्र सिंह जोधा और डीएसपी बड़ीसादड़ी हरीशचंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी ओम सिंह चुंडावत और डीएसटी की विशेष टीम गठित की गई. टीम ने डूंगला से तलावदा और तलावदा से भींडर होते हुए उदयपुर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. नेटवर्क डेटा का विश्लेषण और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कार को आइडेंटिफाई कर पीछा किया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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गरबा पांडाल में बच्चों के खेलने को लेकर विवाद : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच की. इसमें सामने आया कि कमलेश और आरोपी भूपेंद्र व पुनीत के बीच गांव में गणपति गरबा पांडाल में बच्चों के खेलने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद कमलेश ने आरोपियों के घर के बाहर जाकर गाली-गलौच की और धमकी दी थी. इसी रंजिश में भूपेंद्र और पुनीत ने बदला लेने की योजना बनाई. एक नाबालिग को स्कूल के पास कमलेश पर नजर रखने के लिए भेजा और खुद उदयपुर से 3 दोस्तों के साथ कार में तलवार और चाकू लेकर आए. इसके बाद मुख्य मार्ग पर फोन पर बात कर रहे कमलेश पर जानलेवा हमला कर ग्रामीण रास्तों से होते हुए वापस उदयपुर भाग गए और फोन बंद कर लिए.