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जोजरी में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 को सुनवाई से पहले पांच गिरफ्तार

जोधपुर: जोजरी नदी में प्रदूषित पानी बहने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 अगस्त को होनी है. इससे ठीक पहले इस मामले में गठित एसआईटी ने रविवार को औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी को उपचारित करने वाले (सीईटीपी) ट्रीटमेंट प्लांट को संचालित करने वाले ट्रस्ट के चार पदाधिकारियों सहित एक सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है. यह पहला मौका है कि ट्रस्ट चलाने वाले उद्योगपतियों की गिरफ्तारी हुई है. इनमें सीईटीपी के एमडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ट्रेजरर व 2 ट्रस्टी समेत 5 शामिल हैं.

एसआईटी प्रभारी एडीसीपी (पूर्व) नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति की जांच के दौरान सीईटीपी प्लांट के बाहर मिली अवैध बाइपास पाइपलाइन के मामले में की गई है. जिसको लेकर जोधपुर स्थित प्रदूषण नियंत्रक मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झरवल विवेक विहार थाना में मामला दर्ज करवाया था. इस मामले की जांच में सामने आया कि अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल को अवैध पाइपलाइन के जरिए रीको के नाले में छोड़ा जा रहा था. जो आगे जोजरी नदी में जा रहा था. गिरफ्तार आरोपी मैनेजिंग डायरेक्टर जसराज बोथरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश संचेती, ट्रेजरर सांग सिंह परिहार, ट्रस्टी सुरेश खेमानी और सुपरवाइजर गोपाल को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

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