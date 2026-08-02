ETV Bharat / state

जोजरी में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 4 को सुनवाई से पहले पांच गिरफ्तार

गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति की जांच के दौरान सीईटीपी प्लांट के बाहर मिली अवैध बाइपास पाइपलाइन के मामले में की गई.

Water flowing in the Jojari
जोजरी में बहता पानी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 11:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जोजरी नदी में प्रदूषित पानी बहने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 अगस्त को होनी है. इससे ठीक पहले इस मामले में गठित एसआईटी ने रविवार को औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी को उपचारित करने वाले (सीईटीपी) ट्रीटमेंट प्लांट को संचालित करने वाले ट्रस्ट के चार पदाधिकारियों सहित एक सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया है. यह पहला मौका है कि ट्रस्ट चलाने वाले उद्योगपतियों की गिरफ्तारी हुई है. इनमें सीईटीपी के एमडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ट्रेजरर व 2 ट्रस्टी समेत 5 शामिल हैं.

एसआईटी प्रभारी एडीसीपी (पूर्व) नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति की जांच के दौरान सीईटीपी प्लांट के बाहर मिली अवैध बाइपास पाइपलाइन के मामले में की गई है. जिसको लेकर जोधपुर स्थित प्रदूषण नियंत्रक मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झरवल विवेक विहार थाना में मामला दर्ज करवाया था. इस मामले की जांच में सामने आया कि अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल को अवैध पाइपलाइन के जरिए रीको के नाले में छोड़ा जा रहा था. जो आगे जोजरी नदी में जा रहा था. गिरफ्तार आरोपी मैनेजिंग डायरेक्टर जसराज बोथरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश संचेती, ट्रेजरर सांग सिंह परिहार, ट्रस्टी सुरेश खेमानी और सुपरवाइजर गोपाल को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

पढ़ें: जोजरी के किनारे तालाब का पानी हुआ गुलाबी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में अपशिष्ट-कार्बनिक की मौजूदगी

अवैध पाइप लाइन के मिले थे सबूत: जोजरी में प्रदूषण की जांच वाली टीम को मौके से मिले फोटोग्राफ, दस्तावेज और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर यह सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अवैध पाइपलाइन डालने और उसके संचालन में सीधे तौर पर जुड़े थे. इसी आधार पर पांचों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें गोपाल वह व्यक्ति है जिसने मौके पर खड़े होकर पाइपलाइन डलवाने का ध्यान रख रहा था. इसे बाद में नामजद किया गया है.

पढ़ें: जोधपुर की जोजरी नदी में प्रदूषण: प्राथमिकी के खिलाफ ट्रस्ट निदेशकों के सामूहिक इस्तीफे, मंत्री पटेल बोले-इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

एफआईआर में 18 नामजद, जांच में 23 आरोपी: एसआईटी प्रभारी ने बताया कि 30 मई को दर्ज एफआईआर में 18 आरोपी थे. लेकिन जांच के बाद 23 लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें अशोक संचेती, जयंतीलाल जैन, जुगनू खान, नरेंद्र छाजेड़, वरुण धनाडिया, पवन लोहिया, परसमल धारीवाल, राकेश चोरड़िया, उमेश लीला, विनोद सिंघल, श्रीकांत शर्मा, जीएम शिंगवी, मनोहरलाल खत्री व परसमल संकलेचा को पूर्व में नोटिस दे रखा है.

TAGGED:

5 ARRESTED IN JOJARI POLLUTION CASE
SC HEARING ON JOJARI RIVER ON 4 AUG
ACTION IN JOJARI POLLUTION CASE
JOJARI RIVER POLLUTION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.