अद्भुत हैं हिमाचल के ये पांच शिव मंदिर, इन दो का इतिहास 500 साल से भी अधिक है पुराना
सावन माह में जानिए हिमाचल के 5 प्रसिद्ध और रहस्यमयी शिवमंदिरों के बारे में.एशिया के सबसे ऊंचे शिवमंदिर से लेकर पौड़ीवाला तक के बारे में
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:36 PM IST
शिमला: सावन के पवित्र महीने में पड़ने वाले सोमवार का सनातन धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन देवाधिदेव महादेव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने और जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही वजह है कि सावन के हर सोमवार को तड़के से ही देशभर के प्रमुख शिवालयों और शिव मंदिरों में "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी अलौकिक प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ शिव आस्था का भी मुख्य केंद्र है. इस पावन धरा पर कई ऐसे चमत्कारिक और प्राचीन शिव मंदिर भी छिपे हुए हैं, जिनके रहस्य और पौराणिक महत्व से आम लोग आज भी काफी हद तक अनजान हैं. सावन के इस पावन अवसर पर आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही 5 शिव मंदिरों के बारे में:
विश्वेश्वर महादेव मंदिर
कुल्लू जिले के बजौरा में आठवीं शताब्दी में बने भगवान शिव के मंदिर में सावन मास पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. धार्मिक मान्यता है कि पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान सिर्फ एक पत्थर को काटकर इस पूरे मंदिर को बनाया गया है. यहां श्रावण मास में रोजाना सुबह और शाम को श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं. ये मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से बहुत संपन्न है. ये मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है. इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा है. पढ़ें पूरी खबर
जटोली शिव मंदिर
हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से करीब सात किलोमीटर की दूरी पर जटोली शिव मंदिर स्थित है. इसे एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है. इसका निर्माण दक्षिण-द्रविड़ शैली में हुआ है और इसे बनने में करीब 39 साल का समय लगा था. मंदिर परिसर में दाईं ओर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है. इसके 200 मीटर की दूरी पर शिवलिंग भी है. साहित्यकार और इतिहासकार मदन हिमाचली ने कहा कि मंदिर का गुंबद 111 फीट ऊंचा है. इसी कारण इसे एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है. वहीं, इस मंदिर के ऊपर 11 फुट ऊंचे स्वर्ण कलश की स्थापना भी की गई है, जिस कारण अब इसकी ऊंचाई 122 फीट भी आंकी जाती है. पढ़ें पूरी खबर
पौड़ीवाला मंदिर
जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन के समीप आमवाला-सैनवाला पंचायत का प्रसिद्ध और अत्यंत प्राचीन पौड़ीवाला शिव मंदिर, जिसका संबंध लंकापति रावण की अमरता की चाह से जोड़ा जाता है. इस मंदिर का इतिहास हाइवे के किनारे स्थित इसके मुख्य द्वार पर भी अंकित है. इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग चमत्कारी माना जाता है. हर साल ये शिवलिंग अपनी ऊंचाई बढ़ाता है. लिहाजा शिवरात्रि के मौके पर ETV Bharat ने मंदिर पुजारी और स्थानीय लोगों से विशेष बातचीत की थी और इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास किया था. पढ़ें पूरी खबर
बूढ़ा केदार मंदिर सराज
माता शिकारी देवी के आंचल में बसे बूढ़ाकेदार तीर्थ स्थित है. यहां की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां केवल इंसान ही नहीं, बल्कि सराज घाटी सहित जिला कुल्लू और मंडी के स्थानीय देवी-देवता भी आकर स्नान करते हैं और स्वयं को पवित्र करते हैं. उत्तराखंड के पंच केदारों के बाद इस क्षेत्र में बूढ़ाकेदार तीर्थ का अपना एक विशेष और धार्मिक महत्व है. यहां भगवान शिव अपनी तपोभूमि पर शिवलिंग रूप में एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान हैं. मंदिर की स्थापना मंडी के शासक अजबर सेन ने की थी. 1717 ईस्वीं में ब्यास में आई बाढ़ के कारण मंदिर को नुकसान पहुंचा और पंचमुखी शिव प्रतिमा बह गई. उसके बाद सिद्ध सेन ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर नई प्रतिमा स्थापित की थी. पढ़ें पूरी खबर
मंडी का भूतनाथ
मंडी में ब्यास नदी के तट पर स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर करीब 500 साल पुराना है. इस ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के बारे में आप सब जानते तो होंगे, लेकिन इसके इतिहास के बारे में शायद ही कोई जानता होगा. ये मंदिर भगवान शिव के एक रूप, भूतनाथ को समर्पित है. बाबा भूतनाथ मंदिर को मंडी शहर का अधिष्ठाता कहा जाता है. 1527 ईस्वी में स्थापित इस ऐतिहासिक मंदिर का स्वरूप आज भी वैसा ही बना हुआ है. पढ़ें पूरी खबर
इसके अलावा हिमाचल में बैजनाथ, बिजली महादेव, पंचवक्त्र, चूढ़धार जैसे कई शिव मंदिर हैं. इसके अलावा हिमाचल में मणिमहेश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड जैसे शिव स्थान हैं. हर साल हां लाखों श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचते हैं.
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