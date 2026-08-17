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अद्भुत हैं हिमाचल के ये पांच शिव मंदिर, इन दो का इतिहास 500 साल से भी अधिक है पुराना

भूतनाथ मंदिर, जटोली शिव मंदिर और पौड़ी वाला शिव मंदिर ( ETV Bharat )