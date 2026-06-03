ओएलएक्स पर कार बेचने का झांसा दे बुलाया अलवर, लाखों रुपए लूटकर हुए फरार, 5 आरोपियों को सुनाई सजा
पीड़ित की ओर से मामला दर्ज करवाने पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
Published : June 3, 2026 at 5:19 PM IST
अलवर: एडीजे कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने बुधवार को करीब 9 साल पुराने मामले में 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया.
विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में परिवादी की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया कि वह बाड़मेर जिले के निवासी हैं और घटना से करीब चार से पांच दिन पहले उन्होंने ओएलएक्स पर एक कार देखी, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई थी. उन्होंने बताया कि ओएलएक्स पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करने पर युवक ने खुद को इंजीनियर होना बताया. परिवादी को युवक ने खुद की साइड मालाखेड़ा चलना बताया और गाड़ी भी मौके पर होना बताया. युवक ने गाड़ी बेचने की बात कर अंतिम राशि 2 लाख 90 हजार रुपए तय की.
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विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि इस पर पारिवादी बाड़मेर से अलवर जिले के मालाखेड़ा पहुंचे. इसके बाद उन्हें एक व्यक्ति लेने पहुंचा, जिसके साथ परिवादी मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने लगे. इसी दौरान एक सुनसान रास्ते पर युवक के तीन साथी पहले से ही मौजूद थे, जिन्होंने परिवादी को हथियार दिखाकर धमकाया और परिवारी के पास से एक बैग छीन कर फरार हो गए. उन्होंने बताया कि पारिवादी के बैग में 2 लाख रुपए, सोने की चेन, हाथ की घड़ी, पर्स व जरूरी दस्तावेज थे.
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विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि परिवादी ने घटना के बाद मालाखेड़ा थाना पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया. जिस पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से लूटा हुआ माल बरामद किया. उन्होंने बताया कि थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. प्रकरण पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह व 45 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया. दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने आरोपियों ने 10-10 साल की सजा व 1-1 लाख के जुर्माने से दंडित किया.