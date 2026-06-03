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ओएलएक्स पर कार बेचने का झांसा दे बुलाया अलवर, लाखों रुपए लूटकर हुए फरार, 5 आरोपियों को सुनाई सजा

एडीजे कोर्ट संख्या 3 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: एडीजे कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने बुधवार को करीब 9 साल पुराने मामले में 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया. विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में परिवादी की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया कि वह बाड़मेर जिले के निवासी हैं और घटना से करीब चार से पांच दिन पहले उन्होंने ओएलएक्स पर एक कार देखी, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई थी. उन्होंने बताया कि ओएलएक्स पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करने पर युवक ने खुद को इंजीनियर होना बताया. परिवादी को युवक ने खुद की साइड मालाखेड़ा चलना बताया और गाड़ी भी मौके पर होना बताया. युवक ने गाड़ी बेचने की बात कर अंतिम राशि 2 लाख 90 हजार रुपए तय की. पढ़ें: मिलावट पर सजा: केमिकल से नकली दूध बनाने वाले 9 आरोपियों को 10–10 साल का कठोर कारावास, लाखों का जुर्माना