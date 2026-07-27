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सवाईमाधोपुर में ज्वेलर से लूट का खुलासा: पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा, रेकी के बाद की थी वारदात

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Swaimadhopur )