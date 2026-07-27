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सवाईमाधोपुर में ज्वेलर से लूट का खुलासा: पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा, रेकी के बाद की थी वारदात

पुलिस ने जांच में 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की.

SAWAI MADHOPUR JEWELER ROBBERY CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Swaimadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 3:44 PM IST

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सवाईमाधोपुर : जिले की मानटाउन थाना पुलिस ने ज्वेलर्स से लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ अन्य बदमाशों की तलाश अभी जारी है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले दो-तीन दिन तक ज्वेलर की रेकी की थी.

उप पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा ने बताया कि 17 जुलाई की रात ज्वेलर दिनेश गोयल अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. तभी मानटाउन बालिका स्कूल के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी बाइक को जबरन रोक लिया. आरोपियों ने उन्हें नीचे गिराकर उनके पास मौजूद बैग छीन लिया और गले से सोने की चेन तोड़ने का भी प्रयास किया.

पढ़ें: जयपुर में ज्वेलर से लूट मामला: पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, चांदी गलाकर बनवाई सिल्लियां

उन्होंने बताया कि बदमाश 26 ग्राम सोना और करीब 1.30 लाख रुपए की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए थे. घटना के बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया. जांच के दौरान करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान की गई. तकनीकी साक्ष्यों और लगातार निगरानी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया.

उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में आशीष सेन निवासी अरनिया, थाना गंगापुर, रवि मीणा निवासी पट्टी कला, बामनवास, दिलखुश मीणा निवासी गढ़खेड़ा, करौली, अशोक कुमार मीणा निवासी जोड़ली सपोटरा, करौली तथा प्रशांत कांटिया निवासी खेमा, करौली शामिल हैं. पुलिस ने तीन आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और लूटे गए सोने व नकदी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं. वहीं, फरार एक-दो अन्य साथियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

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5 ACCUSED ARRESTED IN SAWAIMADHOPUR
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