दिनदहाड़े घर में घुस की लूटपाट, विरोध करने पर गृहणी के 6 दांत तोड़े, 5 आरोपी गिरफ्तार, पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड

पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के साथ मौजूद महिला ने लात और घूंसे मारे और जमीन पर पटक दिया. बाद में चाकू दिखाते हुए आरोपी ने अलमारी में रखी नगदी और जेवर के बारे में पूछा. अलमारी में रखे 2 लाख रुपए और अलग-अलग नोट के कुल 13 हजार रुपए के अलावा डेढ़ तोले सोने का शीश फूल, डेढ़ तोले के कान के झुमके, तीन तोले का गले का सोने का हार, 7 सोने की अंगूठियां समेट कर आरोपी उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया.

गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि गत 18 नवंबर को किशनगढ़ के बजरंग कॉलोनी निवासी पीड़िता भंवर कंवर ने मुकदमा दर्ज करवाया था. रिपोर्ट के अनुसार, वारदात के दिन वह घर की रसोई में काम कर रही थी. इस दौरान एक व्यक्ति और एक औरत घर में घुस गए. जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली, तब आदमी ने उसे धक्का दिया और चाकू की नोक पर अलमारी वाले कमरे में ले गए. इस दौरान जब उसने विरोध किया, तो आदमी ने चाकू के हत्थे से मुंह पर प्रहार किया. इससे उसके 6 दांत टूट कर जमीन पर गिर गए.

अजमेर: किशनगढ़ की बजरंग कॉलोनी में गत 18 नवंबर को दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला के 6 दांत तोड़कर और बंधक बना लूट की वारदात को अंजाम देने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिल्ली, जयपुर और मध्य प्रदेश में फरारी काट रहे थे. इस घटना का मास्टरमाइंड पड़ोसी ही निकला.

पीड़िता का पड़ोसी निकला लूट का मास्टरमाइंड: थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि लूट की वारदात का मास्टरमाइंड पीड़िता का पड़ोसी महेंद्र सिंह निकला. पीड़िता भंवर कंवर का पति बीएसएफ में है और वह ड्यूटी पर रहते हैं. घर में महिला अपने छोटी बेटी के साथ रहती थी. पीड़िता को घर में अकेला देखकर पड़ोसी महेंद्र सिंह और तेज प्रताप सिंह ने लूट की योजना बनाई. उसके बाद महेंद्र सिंह ने अपने दोस्त अजय पासवान को योजना के बारे में बताया. आरोपी अजय पासवान ने दिल्ली निवासी अपने दोस्त मोहम्मद आशिक और उसकी पत्नी पूजा कुमारी को वारदात के लिए किशनगढ़ बुलाया और उन्हें लूट की योजना बताई.

घर की कई बार की रेकी: थाना प्रभारी ने बताया कि मोहम्मद आशिक और पूजा कुमारी वारदात से पहले किशनगढ़ में किराए के मकान में रहने लगे. महेंद्र सिंह ने ही किराए पर कमरा दिलवाया था. मोहम्मद आशिक और पूजा कुमारी ने पीड़िता के घर की कई बार रेकी भी की. 18 नवंबर को महेंद्र सिंह के इशारे पर अजय पासवान, मोहम्मद आशिक और पूजा कुमारी पीड़िता के घर के पास पहुंचे. जहां मोहम्मद आशिक और पूजा कुमारी ने घर में घुस कर वारदात को अंजाम दिया. तीनों आरोपी वापस कमरे पर आ गए और उस दिन चारों लोग कमरे पर ही रुके. रात होने पर चारों लोग अलग-अलग जगह पर चले गए और लूट गई सोने के जेवर तेज प्रताप सिंह को खुर्द बुर्द करने के लिए दे दिए. आरोपियों ने बताया कि महेंद्र सिंह ने अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर में अलग-अलग जगह पर लूट और चोरी की वारदात करने के लिए योजना बना रखी थी.

500 सीसीटीवी कैमरे की खंगाली फुटेज: थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि वारदात के तरीके को देखते हुए पूर्व में चालान शुदा अपराधियों का डाटाबेस तैयार कर तफ्तीश शुरू की गई. पीड़ित के घर से लेकर हाईवे तक करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला. लगातार प्रयास के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची. आरोपी महेंद्र सिंह किशनगढ़ का रहने वाला है, जबकि तेज प्रताप सिंह डीडवाना कुचामन जिले से है. अमित कुमार उर्फ अजय पासवान यूपी से, मोहम्मद आशिक और उसकी पत्नी पूजा कुमारी नई दिल्ली में रहते हैं.